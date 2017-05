Sorin Grindeanu: In sfarsit, avem proiectul legii preventiei

Premierul Sorin Grindeanu a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi aprobata Legea prevenitiei. "In sfarsit, avem proiectul legii. Saptamana trecuta a fost in prima lectura si odata cu adoparea acestei legi, o vom trimite in Parlament", a spus Grindeanu.Proiectul a fost aprobat. "Cele 267 de contravenții ce vor fi supuse mecanismului prevenției sunt fapte care nu prezintă un grad de pericol social ridicat. Aceste contravenții sunt din domeniile fiscal, legislația muncii, agricultură, turism, ape și păduri, protecția mediului, comunicații, educație, protecția consumatorului, administrației locale, afacerilor interne", se arata intr-un comunicat al Guvernului.Potrivit proiectului, firmele vor avea 3 luni la dispozitie pentru remedierea unei probleme constatate de catre inspectorii ANAF, iar lista contraventiilor pentru care va fi aplicata legea va include 396 de nereguli. "In termen de maxim cinci zile lucratoare de la data expirarii termenului de remediere, agentul constatator are obligatia sa reia controlul, completand planul de remediere. Daca se constata ca contravenientul nu a respectat masurile stabilite in termenul acordat, agentul constatator incheie un alt proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, prin care persoana competenta aplica sanctiunea/sanctiunile contraventionale cu respectarea legislatiei in vigoare", se mai arata in proiect.Contravenientul beneficiaza de masurile prevazute la art. 4, o singura data pentru oricare dintre contraventiile mentionate in anexa nr. 1, in termen de 3 ani de la data aplicarii sanctiunii avertismentului.Practic, cadrul reglementat de acest act normativ acorda operatorilor economici posibilitatea de a remedia o abatere constatata la primul control, intr-un termen de maximum 3 luni de zile. Facilitatea introdusa pentru antreprenori consta in faptul ca, spre deosebire de legislatia aflata acum in vigoare, in urma actului de control se da doar un avertisment, fara aplicarea sanctiunii prevazute de lege pentru contraventia inregistrata, urmand, dupa expirarea termenului acordat, in urma unui nou control, fie sa se constate remedierea acesteia, fie sa se aplice sanctionarea pentru neconformare.Totodata, operatorul care a fost identificat ca neconform, beneficiaza de preventie o singura data pentru oricare dintre contraventii, in termen de trei ani de la data aplicarii sanctiunii avertismentului.Legea preventiei reprezinta un element central al politicii de reglementare pro business, fiind o etapa in strategia de imbunatatire a mediului de afaceri, alaturi de alte proiecte importante ale ministerului: legea lobby-ului, legea parteneriatului public privat, armonizarea legislatiei in domeniul comertului, contributia la Codul Economic prin propuneri la Legea 31/1990 si multe altele.