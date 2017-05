[P] Prezenta Sistemului Coca-Cola in Romania aduce o valoare adaugata de 448 milioane de euro in economia locala

1. Sistemul Coca-Cola contribuie la cresterea economica a Romaniei:

a. Valoarea adaugata directa* a Sistemului Coca-Cola insumeaza 53 de milioane de euro .

. b. Valoarea adaugata totala generata de Coca-Cola si intregul sau lant valoric** in economia romaneasca, direct si indirect, atinge 448 de milioane euro , adica 0,3% din PIB-ul Romaniei.

c. Fiecare euro de valoare adaugata produsa de Coca-Cola genereaza alti 7,5 euro in restul economiei nationale.

2. Coca-Cola contribuie substantial la bugetul de stat:

a. Taxele si impozitele platite direct de catre Sistemul Coca-Cola reprezinta 20 milioane de euro , iar intregul lant de valoare Coca-Cola contribuie la bugetul public cu 241 milioane euro .

b. Cel mai mare beneficiar al lantului de valoare Coca-Cola este bugetul de stat. Taxele si impozitele platite pe intregul lant Coca-Cola reprezinta 54% din total valoare adaugata.

3. Coca-Cola are un impact puternic asupra pietei locurilor de munca

a. Fiecare loc de munca la Coca-Cola genereaza indirect alte 12 locuri de munca i n restul economiei.

b. Sistemul Coca-Cola angajeaza, in total, in Romania, 1.500 de persoane .

. c. Prezenta Coca-Cola in Romania sustine 19.900 de locuri de munca, pe intregul lant de valoare al sistemului, ceea ce echivaleaza cu 0,3% din intreaga piata a fortei de munca din Romania.

4. Coca-Cola contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale prin programe relevante si aloca, anual, intre 700.000 de euro si 1.000.000 de euro.

a. Cele trei directii strategice ale Sistemului Coca-Cola pentru zona de responsabilitate sociala sunt: protejarea mediului si a resurselor naturale, sustinerea dezvoltarii profesionale a tinerilor si femeilor, precum si implementarea de proiecte alaturi de comunitatile locale, pentru dezvoltarea acestora.

b. Printre proiectele implementate in 2015 se numara "Happy Moves", "Urbatlon", "Suntem Generatia in Miscare" - programe ce sustin un stil de viata sanatos, in care miscarea joaca un rol important ￯ si "Padurea Pedagogica", "Scoala de Mers pe Munte", "Adopta un rau de la izvor si pana la varsare", "Ziua Arborelui" - proiecte ce vizeaza protejarea mediului si a resurselor naturale si educatia in acest domeniu. 50.566 persoane au facut miscare si peste 66.500 de copaci au fost plantati in 2015 prin intermediul programelor Sistemului Coca-Cola.

Acestea sunt principalele concluzii ale studiului realizat de compania de consultanta Steward Redqueen, avand la baza metodologia elaborata de castigatorul premiului Nobel pentru economie, Wassily Leontief."Recent, pe 8 mai, brandul Coca-Cola a sarbatorit 131 de ani, iar in Romania sarbatorim peste un sfert de secol de prezenta. 25 de ani in care am contribuit la cresterea economiei locale si la evolutia comunitatilor din Romania. Valoarea adaugata a Sistemului Coca-Cola se masoara in cifre, dar si in energia cu care noi ne implicam zi de zi, in sprijinul pe care il acordam celor care au nevoie, in modul in care protejam mediul si resursele naturale si bineinteles, in felul in care ne straduim sa infrumusetam viata celor din jur si desigur, pe a noastra. Da, Coca-Cola este un brand international, insa Sistemul Coca-Cola este intotdeauna unul local", spune Nicoleta Eftimiu, General Manager al Coca-Cola Romania si Moldova."Avem radacini puternice aici si un angajament ferm fata de Romania. De-a lungul celor peste 25 de ani de prezenta pe plan local, am obtinut rezultate remarcabile in ceea ce priveste dezvoltarea durabila si am generat valoare pentru economia Romaniei. Sunt mandru de lucrurile bune pe care le facem aici si de contributia sistemului nostru, acest lucru da o si mai mare semnificatie muncii noastre. Impreuna cu angajatii, partenerii si furnizorii nostri, alaturi de membrii comunitatilor si de consumatorii produselor noastre, vom continua sa construim in Romania si sa adaugam noi capitole acestei povesti de succes, cu fiecare nou an de prezenta aici", declara Jaak Mikkel, General Manager Coca-Cola HBC Romania.Rezultatele studiului, corelate datelor anului fiscal 2015, arata ca:Realizat de firma de consultanta Steward Redqueen, pe baza datelor financiare din 2015, "Studiul de Impact Socio-Economic al Sistemului Coca-Cola in Romania" detaliaza impactul generat de Sistemul Coca-Cola si lantul sau de valoare in economia Romaniei, atat prin generarea de locuri de munca si plus valoare in sectoarele economice importante, cat prin contributia reala la dezvoltarea comunitatilor locale. Studiul distinge intre impactul direct pe care il are sistemul Coca-Cola, si cel indirect, prin furnizorii (de produse si servicii) si clientii sai (magazine de proximitate, supermarket, hipermarket, HoReCa). Din 2012, Steward Redqueen a realizat 42 de studii similare pentru Sistemul Coca-Cola in 31 de tari din Europa, Africa, Orientul Mijlociu si Caraibe, precum si 2 studii paneuropene. Printre branduri se numara: Diet Coke, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Dasani, VitaminWater, Powerade, Minute Maid, Simply, Del Valle, Georgia si Gold Peak.La nivel global, compania Coca-Cola este furnizorul numarul 1 de bauturi carbogazoase si necarbogazoase. Avand cea mai mare retea de distributie de bauturi racoritoare din lume, consumatorii din peste 200 de tari se bucura de bauturile companiei, consumul depasind 1,9 miliarde de portii pe zi.Avand in vedere angajamentul pe care ni l-am asumat pentru dezvoltarea unor comunitati durabile, compania noastra se axeaza pe initiative de reducere a amprentei asupra mediului, crearea unui mediu de lucru sigur pentru angajati si promovarea dezvoltarii economice a cumunitatilor in care ne desfasuram activitatea.Impreuna cu partenerii nostri de imbuteliere suntem in top 10 angajatori, avand peste 700.000 de angajati care fac parte din Sistemul Coca-Cola.Pentru mai multe informatii legate de companie va rugam sa vizitati site-ul www.thecoca-colacompany.com , blogul www.coca-colablog.com sau sa ne urmariti pe Twitter la adresa www.twitter.com/CocaColaCo si LinkedIn, la adresa www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company Coca-Cola Hellenic este unul dintre cei mai mari imbuteliatori ai companiei Coca-Cola, avand vanzari de peste 2 miliarde de unitati. Compania activeaza intr-o zona geografica extinsa, avand operatiuni in 28 de tari, servind o populatie de aproximativ 590 milioane de oameni. Coca-Cola HBC ofera o gama variata de bauturi racoritoare din categoria celor carbogazoase, sucuri, apa, energizante, ceaiuri si cafea.Coca-Cola HBC promoveaza o dezvoltare durabila, generand valoare pentru afacerea sa si pentru societatea in care activeaza. In acest sens, compania furnizeaza bauturi racoritoare care satisfac nevoile diverse ale consumatorilor, incurajand in acelasi timp un mediu de lucru deschis si desfasurandu-si activitatea intr-un mod responsabil astfel incat sa protejeze si sa mentina neschimbat mediul inconjurator, contribuind la dezvoltarea socio-economica a comunitatilor locale. in Romania, ca in toate tarile in care isi desfasoara activitatea, Coca-Cola detine si functioneaza pe baza unui sistem propriu, incluzand toate verigile necesare producerii si distributiei produselor catre consumatori.In Romania, Sistemul este format din Coca-Cola Romania (filiala a The Coca-Cola Company, proprietarul marcilor inregistrate) si partenerul sau Coca-Cola Hellenic denumit Coca-Cola HBC Romania, care imbuteliaza si distribuie produsele Coca-Cola sub licenta The Coca-Cola Company in Romania. Pentru mai multe informatii legate de companie va rugam sa vizitati site-urile www.coca-colahellenic.ro si www.thecoca-colacompany.com *Valoarea totala directa a Sistemului Coca-Cola include salariile si taxele, cu exceptia T.V.A.**Valoarea totala a intregului lant de valoare al Sistemului Coca-Cola este formata din salarii, taxe, inclusiv TVA, si profituri ale companiilor de pe lant, exceptand companiile care formeaza Sistemul Coca-Cola.