Bursa de Marfuri anunta ca va da statul in judecata daca nu va fi lasata sa tranzactioneze gaze naturale

Bursa Romana de Marfuri (BRM) ameninta ca va actiona statul in judecata la forurile internationale de justitie, daca Parlamentul va aproba modificarile propuse de Comisia pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor, privind eliminarea BRM de pe piata platformelor centralizate de gaze naturale din Romania.





Presedintele Bursei Romane de Marfuri (BRM), Septimiu Stoica, a declarat pentru News.ro ca asteapta sa vada ce va decide Parlamentul.





Potrivit propunerilor Comisiei, OPCOM, filiala a Transelectrica, ar ramane singura platforma de tranzactionare.





"Legea este in Parlament deocamdata. Exista deputati care vor cere reintoarcerea legii spre a fi discutata in Comisia pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor. Noi am inteles ca au fost iregularitati, ca s-a stipulat faptul ca va exista un singur operator, care a fost si nominalizat (OPCOM, n.r.)", a declarat Stoica pentru News.ro.





El afirma ca nu stie cum a fost convocata sedinta Comisiei si nici daca s-a tinut cont de recomandarile UE.





"Noi am participat la numai doua intalniri. Credem ca exista cai procedurale ca legea sa se reintoarca (la Comisie, n.r.). Dar daca nu se intampla acest lucru, daca Parlamentul isi asuma o asemenea decizie antieconomica si neetica, daca nu ni se face dreptate, ne vom adresa organismelor internationale. Noi am investit timp, bani si experienta si acum vii si il dai altuia (dreptul de tranzactionare gaze, n.r.)?", adauga oficialul BRM.





Stoica subliniaza ca preturile cele mai bune se obtin acolo unde exista concurenta.





"In opinia noastra, este un adevarat scandal. Ni se intampla a doua oara asa ceva, dupa episodul cu energia electrica. Va fi o problema de constitutionalitate si de legalitate", puncteaza presedintele BRM.

