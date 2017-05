[P] Kaufland este desemnat lantul de magazine cu cel mai bun raport calitate - pret din Romania

Kaufland Romania a primit certificarea Best Buy Award, ocupand locul intai la categoria, in urma voturilor exprimateAstfel, la categoria Retail, din care au facut parte si alte companii, Kaufland Romania a fost ales cu cel mai mare numar de voturiCertificatul, care reprezinta o garantie la nivelul pietei, a fost acordat in baza rezultatelor unui studiu de piata, realizat in 2017 in randul romanilor, de catre compania independenta ICERTIAS, care isi propune sa descopere si sa indrepte consumatorii spre cele mai bune oferte de pe piata.In cadrul studiului, consumatorii romani au votat, in raport cu opinia, experienta personala si perceptia lor care este magazinul care ofera cel mai bun raport calitate-pret de pe piata, la categoria retail.”Suntem foarte incantati de acest premiu, mai ales ca reprezinta un vot de incredere din partea clientilor. In permanenta investim in perfectionarea experientei de cumparaturi si cautam cele mai bune solutii astfel incat clientii sa gaseasca calitate la preturi reduse, varietate si noutate, iar locul intai este o confirmare a reusitei”, declara Valer Hancas, Manager Corporate Affairs & Comunicare Kaufland Romania.Studiul s-a desfasurat in ianuarie 2017 si a fost realizat de compania elvetiana Icertias, in conformitate cu metode de cercetare recunoscute international, avand un esantion reprezentativ de 1200 respondenti, cu varste de peste 15 ani, utilizatori de internet, prin intermediul chestionarelor online.Programul de certificare Best Buy Award are loc periodic si sondeaza opinia consumatorilor in raport cu numeroase categorii de produse sau servicii, cu scopul de le alege pe cele care reusesc sa ofere cea mai buna calitate la cel mai bun pret.Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.300 de magazine in sapte tari si o retea de 115 magazine in Romania. Kaufland Romania este de cinci ani consecutiv centrul comercial cu cea mai mare incredere la sectiunea Categoria locala, potrivit studiului Trusted Brands al Reader's Digest. Strategia noastra are ca scop indeplinirea dorintele clientilor cu accent pe garantiile si serviciile noastre, varietate, un nivel ridicat de calitate si, bineinteles, preturi atractive. Pentru mai multe informatii vizitati www.kaufland.ro.