Sorin Grindeanu spune ca numarul SRL-urilor infiintate in februarie si martie a crescut cu 8%, fiind un semnal extrem de important

In lunile februarie si martie au fost infiintate cu 8% mai multe SRL-uri fata de aceeasi perioada a anului trecut, a declarat premierul Sorin Grindeanu, la inceputul sedintei de Guvern de joi. Acesta spune ca este un semnal extrem de important, spre dezamagirea celor care anunta ca lucrurile merg in directia gresita."O singura cifra vreau sa anunt astazi, spre dezamagirea celor care ne tot anunta ca lucrurile merg in directii gresite si asa mai departe. In lunile februarie si martie 2017 au fost infiintate cu 8%, deci aproape 10%, mai multe SRL-uri decat in aceeasi perioada a anului trecut. De ce v-am dat aceste referinte, februarie si martie? Pentru ca din februarie, a intrat in vigoare eliminarea celor 102 taxe facuta prin Parlament. Iarasi un semnal, zic eu, extrem de important", a spus Grindeanu.