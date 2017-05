Trolling Ryanair pe seama Tarom si a noului sau avion: "La acelasi pret cat pentru un zbor Tarom, puteti cumpara 10 zboruri cu Ryanair". Raspunsul elegant dat de TAROM

Aeronava Boeing 737-800 NG inchiriata de Tarom Foto: Hotnews

Ryanair opereaza curse in patru aeroporturi din Romania: Bucuresti, Timisoara, Craiova si Oradea. Flota operatorului aerian este compusa aproape in exclusivitate din aeronave Boeing 737-800.Dupa numarul de pasageri transportati in Romania, Ryanair s-a clasat anul trecut pe locul patru, dupa Tarom care a pierdut pozitia secunda in fata Blue Air.In replica, atat in comentariile la postarea Ryanair, dar si pe pagina proprie,catre un interviu acordat de catre CEO-ul companiei irlandeze in care acesta multumea operatorului aerian national din Romania."Daca nu exista TAROM, Ryanair nu ar fi existat. In primii trei-patru ani ai Ryanair foloseam aeronave, piloti si ingineri ai TAROM, erau exceptionali. Fara ajutorul TAROM in primii ani de existenta ai Ryanair, compania nu ar fi supravietuit", a declarat Michael O'Leary, potrivit BusinessMagazin.ro "Cred ca este foarte dificil pentru TAROM sa supravietuiasca in conditiile actuale de piata din mai multe motive: este o companie mica in termeni europeni si apoi, cred ca este foarte dificil din cauza managementului TAROM, unde exista implicare politica. Majoritatea operatorilor aerieni, fie ca vorbim despre Air France, Lufthansa, British Airways, Ryanair - toate sunt companii private, nu avem implicare politica", a mai spus CEO-ul Ryanair.Tarom a prezentat miercuri, la aeroportul Otopeni, noua sa aeronava care se va alatura flotei in urmatoarea perioada: un avion nou de tipul Boeing 737-800 Next Generation, avion inchiriat pe o perioada de 10 ani.Prima aterizare la Bucuresti s-a facut cu mare fast, aeronava fiind escortata deasupra aeroportului de doua avioane de vanatoare F-16, in timp ce la sol a fost asteptata de un alai intreg de politicieni, diplomati si oficiali ai companiei.