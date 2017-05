Noi reglementari pentru titularii drepturilor de autor: Vor fi impuse reguli pentru asigurarea transparentei activitatii acestora

Potrivit acestuia, utilizarea operelor protejate prin drepturi de autor si drepturi conexe necesita acordarea de licente de catre diferiti titulari ai drepturilor de autor, acestia avand posibilitatea alegerii intre gestiunea individuala sau colectiva a drepturilor detinute.Prin acest proiect de lege sunt introduse prevederi mai precise referitoare la drepturile autorilor si ale titularilor de drepturi, precum si obligativitatea ca aceste drepturi sa fie introduse in statutele organismelor de gestiune colectiva. Se urmareste astfel asigurarea unei mai bune informari a membrilor organismului, precum si oferirea posibilitatii, pentru membri, de a solicita informatii relevante pentru ei. Pentru protejarea cat mai eficienta a membrilor si pentru asigurarea posibilitatii, pentru acestia, de a hotari efectiv cu privire la activitatea organismului din care fac parte, s-au introdus prevederi noi referioare la modul de functionare si la competentele adunarilor generale ale organismelor. Astfel, proiectul prevede obligativitatea mentionarii, in mod clar, a unor competente minime ale adunarii generale in cuprinsul statutelor organismelor de gestiune, se mai arata in comunicatul Guvernului.Pentru asigurarea transparentei activitatii desfasurate de un organism de gestiune colectiva, precum si pentru informarea corecta a membrilor sai, a utilizatorilor sau altor persoane interesate, s-a prevazut, in sarcina organismelor de gestiune obligatia publicarii de informatii referitoare la venituri, plati, comisioane, retineri, precum si alte informatii, menite a asigura o imagine clara si fidela a intregii activitati desfasurata de aceste organisme. Obligatia de informare exista si in sarcina entitatilor de gestiune independente.Totodata, se creeaza posibilitatea ca autorii sau alti titulari de drepturi de autor sau drepturi conexe sa incredinteze gestiunea acestor drepturi unor entitati de gestiune independente. Acestea urmeaza sa functioneze potrivit dispozitiilor privind societatile comerciale, iar raporturile dintre autori si entitati se vor reglementa prin contract. Pentru asigurarea transparentei si a protejarii autorilor, in sarcina entitatilor au fost prevazute o serie de obligatii legate de informatiile pe care acestea trebuie sa le comunice, atat autorilor sau titularilor de drepturi cu care au incheiat contracte de gestiune, cat si altor entitati sau organisme de gestiune colectiva, cu care au legatura. De asemenea, entitatile au obligatia depunerii catre ORDA a unei dari de seama, cu privire la activitatea desfasurata.Noile reglementari mai cuprind prevederi referitoare la negocierea metodologiilor dupa care se platesc remuneratiile datorate de utilizatorii de opere, precum si referitoare la componenta comisiilor de negociere a acestor metodologii. Din forma actuala a legii s-a eliminat procedura arbitrajului, criticata de ambele parti implicate, aceasta fiind inlocuita cu procedura medierii, lasand partilor posibilitatea de a merge in instanta daca nu reusesc sa cada de acord asupra metodologiilor propuse spre negociere.Proiectul transpune in legislatia nationala Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si acordarea de licente multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piata interna.