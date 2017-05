Guvernul prelungeste termenul privind sprijinul financiar pentru producatorii de tomate

Cultivatorii care nu au reusit pana la 1 iunie sa iasa cu rosiile pe piata mai au astfel o sansa pentru incasarea ajutorului de 3.000 de euro/beneficiar/an. Peste 6.800 de cultivatori au beneficiat pana acum de acest program, se arata intr-un comunicat al Guvernului.Producatorii agricoli inscrisi in Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate, care vand tomatele in spatii de vanzare precum piete agroalimentare, targuri si piete ambulante vor purta elemente de identificare. Elementele de identificare si procedura de distribuire a acestora, precum si tipul cheltuielilor aferente se aproba prin ordin al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.De asemenea, suportarea cheltuielilor aferente identificarii producatorilor beneficiari ai acestui program se va realiza din resursele financiare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.