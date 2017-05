Minivacanta de Rusalii: Aproape toate locurile de cazare de la munte şi de pe litoral au fost rezervate

Romanii care beneficiaza de cateva zile libere de Rusalii au ales sa mearga in vacanta in tara, aproape toate locurile de cazare de pe litoral si de la munte fiind ocupate, in timp ce altii au optat pentru ciy-break-uri in marile orase europene, precum Atena, Roma, Barcelona, Venetia, Amsterdam, Praga sau Madrid, noteaza News.ro.

Pe litoralul romanesc preturile pornesc de la circa 400 de lei pentru doua nopti de cazare la un hotel de trei stele, cu mic dejun. Pentru o destinatie externa, preturile sunt uneori mai mici decat statiunile romanesti, pachetul incepe de la 160 euro de persoana, pentru patru nopti de cazare la hotel de trei stele cu mic dejun si transport cu avionul. Turoperatorii si patronatele din turism estimeaza ca aproximativ 7.000 de turisti vor merge in Bulgaria, unde tarifele pe pachet incep de la 60 euro pentru un sejur de patru nopti la un hotel de trei stele cu demipensiune.





"Avem doua zone mai cautate: litoralul, care va fi foarte plin, pentru ca cei care nu au reusit sa vina la mare pe 1 mai, vin acum, este o vacanta mai lunga si sunt si mai multe hoteluri deschise, iar cealalta zona este cea montana si rurala. Pensiunile si hotelurile din zona Bran- Moeciu, Valea Prahovei sunt pline", a declarat prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos Raducan, pentru News.ro.





Sejurul mediu va fi de doua nopti, o parte din turisti pleaca inca de joi, dar cei mai multi vor sta de vineri pana duminica seara.





"Preturile sunt foarte mici, pentru ca Programul Litoralul pentru toti este in desfasurare. Iar bulgarii au intrat in perioada de sezon intermediar si au preturi mai mari", a precizat oficialul FPTR.





Hotelierii spun, la randul lor, ca locuri libere la mare sau la munte nu se prea mai gasesc, acestea fiind rezervate inca de la sfarsitul lunii aprilie, inceputul lunii mai.