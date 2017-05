Directorul ArcelorMittal Galati: Din pacate suntem prea mari pentru Romania / Compania vrea sa produca tevi pentru gazoductul BRUA

ArcelorMittal Galati vrea sa produca tevi si tuburi din tabla de otel la combinatul de la Galati pentru gazoductul Bulgaria - Romania - Ungaria - Austria (BRUA), a declarat, intr-un interviu acordat pentru News.ro, directorul general al ArcelorMittal Galati, Bruno Ribo.

Managerul francez afirma ca uzina din Galati este prea mare pentru piata din Romania, doua treimi din productia de doua milioane de tone de otel din Galati fiind exportata intr-o piata mondiala care s-a imbunatatit in ultimul an datorita masurilor europene anti-dumping pentru otelul provenit din China.





Directorul general al ArcelorMittal Galati a afirmat ca proiectul BRUA, un nou coridor european de transport al gazelor naturale care va interconecta statele din regiune de vestul Europei, este un proiect important si vital pentru unitatea de tevi si tuburi de la Galati, avand in vedere ca 80% din valoarea proiectului reprezinta valoarea otelului care intra in proiect.





Intrebat cat otel s-ar folosi pentru proiectul BRUA, managerul estimeaza o cantitate de 110.000 de tone tabla groasa din otel, care poate fi produsa la Galati fara probleme.





"Acest proiect se deruleaza in doi-trei ani. Exista un consortiu intre unitatea de la Galati de tevi si o alta unitate din Grecia, care este un client de-al nostru important si care incearca sa participe la acest proiect", a afirmat Ribo.





In cazul proiectului BRUA, directorul ArcelorMittal Galati a sugerat ca se teme de o concurenta neloiala.





"Atunci cand importi teava din China, este ca si cum ai importa otel din China, iar acest otel produs in China nu este incarcat de taxele pe care noi le platim pentru energie, nu este incarcat cu taxa de cogenerare pe care noi o platim. Este foarte dificil sa te bati in aceste conditii cu astfel de producatori", a spus Ribo, in interviul acordat News.ro.





In cazul licitatiilor pentru proiectele de infrastructura, exista o directiva europeana, transpusa in legislatia romaneasca din 2016, care permite stabilirea, la marile proiecte de infrastructura, a unui prag de 51% a produselor ca trebuie fabricate in Uniunea Europeana sau in tari care au un tratament reciproc cu UE.





Ministerul Economiei a anuntat la inceputul lunii mai ca transportatorul national de gaze Transgaz este in pragul finalizarii documentatiei de mediu si sociale pentru proiectul BRUA.





Transgaz se afla acum in proceduri de achizitie pentru materialele necesare construirii gazoductului si estimeaza ca lucrarile vor incepe in prima parte a lunii noiembrie din acest an. Valoarea estimata a proiectului se ridica la 560 milioane de euro.