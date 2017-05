Economica.net: Salariile mari din ROMATSA. Venit de controlor de trafic la Otopeni: 7.300 de euro pe luna net, sporurile ajung la 96% din salariu / Asociatia Construim Romania: Un controlor din Bucuresti castiga mai mult decat unul de pe Heathrow din Londra

nu sunt

"Grila de salarizare nu este publica. Facand insa calculul pe baza cifrelor de mai sus, obtinute de ECONOMICA.NET din surse apropiate situatiei, rezulta ca unii controlori de trafic de la Bucuresti pot primi o remuneratie lunara bruta de 47.608 lei, in conditiile in carre sporurile ajung, in acest caz, pana la 96,5% din salariul de baza negociat. Suma include si plata acelui stimulent pentru 176 de ore pe luna, aferente a 22 de zile lucratoare pe luna. [...] Reiese un venit net de 33.393 de lei pe luna, adica peste 7.300 de euro", arata sursa mentionata.Un tabel cu aceste sume si sporuri defalcate a fost prezentat si de catre revista Capital. Fata de greva generala anuntata de ROMATSA pentru 30 mai a luat pozitie Asociatia Construim Romania (ASCORO) care condamna actiunea. "Veniturile lunare ale controlorilor de trafic din Uniunea Europeana sunt mai mici si chiar semnificativ mai mici decat cele ale controlorilor de trafic de la ROMATSA, in conditiile in care volumul de lucru per controlor de trafic aerian este net superior in tarile occidentale fata de Romania", sustine ASCORO."Cel mai aglomerat aeroport din Uniunea Europeana, Heathrow din Londra, deserveste anual un total de peste 75 de milioane de pasageri, care presupun circa 475 mii de miscari de aeronave anual, adica in medie 1300 de miscari de aeronave pe zi. Acest serviciu este asigurat de agentia omoloaga britanica, NATS, cu un numar total de numai 60 de controlori de trafic, al caror venit mediu net (inclusiv sporuri) este echivalentul a 4500 EUR / luna, in conditiile in care doar controlorii de trafic cu experienta mai mare de cinci ani si cu atributii de supervizare in turnul de control ajung la un venit lunar de 6300 EUR / luna.In acelasi timp Aeroportul Henri Coanda din Bucuresti deserveste un numar de mai putin de 11 milioane de pasageri, cu doar 108 mii de miscari de aeronave anual, adica mai putin de 300 de miscari de aeronave zilnic. Desi traficul pe Aeroportul Henri Coanda este de patru ori mai mic ca numar de miscari de aeronave decat cel de pe Heathrow, la exact acelasi numar de piste active - doua - ROMATSA foloseste in turnul de control de la Otopeni un numar total de 47 de controlori de trafic, numar nu departe de cel al controlorilor din cel mai aglomerat aeroport al Uniunii Europene", sustine Asociatia Construim Romania.Angajatii Romatsa, regia care are monopolul dirijarii traficului aerian din Romania, vor declansa greva generala in 30 mai, pe termen nelimitat, incepand cu ora 9.00, a anuntat joi Sindicatul Serviciilor de Trafic Aerian din Romania (ATSR)."Dialogul cu partenerul social, inceput inca din luna martie 2017, continua cu maxim de implicare si responsabilitate in vederea identificaarii solutiilor care sa conduca la stingerea conflictului de munca. In acest sens, managementul si-a manifestat intreaga disponibilitate, prin negocieri zilnice cu partenerul social, inclusiv sambata si duminica, consemnate in procese verbale", a precizat Romatsa.In 12 mai, dupa greva de averitsment, sindicalistii au precizat ca vor solutii la cele aproximativ 50 de solicitari pentru a incheia contractul colectiv de munca si ca, inca din august 2016, au trimis nenumarate memorii, inclusiv catre Presedintie, pentru a semnala problemele din sistem, cauzate de managementul defectuos, insa de atunci si pana cand au anuntat ca intrerup lucrul, "autoritatile au fost surde".