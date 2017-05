Romatsa: Negocierile sindicatului cu conducerea regiei au esuat, angajatii intra marti in greva la ora 9:00. Vor fi asigurate cel putin 30% dintre zborurile programate

Pe perioada grevei, angajatii vor asigura 30% din trafic, insa nu este posibil sa fie anuntate in prezent exact cursele care vor fi anulate sau intarziate, deoarece decizia va fi luata de catre Eurocontrol, au precizat sindicalistii, informeaza News.ro"Exista sanse rezonabile ca greva sa fie suspendata maine. (...) Nu dopa sase ore, ci dupa o ora, doua ore", a spus liderul Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din Romania (ATSR), Gabriel Tudorache, la iesirea de la discutiile de la Ministerul Transporturilor, care au durat trei ore.Sinidcalistii au precizat ca exista un termen limita pentru depunerea proiectului de buget al regiei, termen care este luni, si ca exista riscul ca Romatsa sa intre in faliment.Luni dimineata, inaintea inceperii negocierilor, reprezentantii sindicatului precizau ca greva controlorilor de trafic aerian este pentru a salva regia si ca ea nu are legatura cu minivacanta de Rusalii, nici cu salariile, potrivit News.roAngajatii Romatsa vor declansa greva generala in 30 mai, pe termen nelimitat, incepand cu ora 9.00, a anuntat joi Sindicatul Serviciilor de Trafic Aerian din Romania (ATSR).Regia a anuntat duminica seara ca dialogul dintre reprezentantii institutiei si sindicate continua in fiecare zi, avand loc discutii inclusiv sambata si duminica, iar conducerea face toate eforturile pentru a ajunge la un acord cu reprezentantii salariatilor in vederea anularii grevei generale anuntate pentru 30 mai si care risca sa afecteze semnificativ traficul aerian de pe marile aeroporturi ale tarii, potrivit unui comunicat transmis duminica de Romatsa.In 12 mai, controlorii de trafic aerian au declansat o greva de avertisment de doua ore si au anuntat ca vor continua negocierile pentru a gasi solutii la cele aproximativ 50 de solicitari si a incheia contractul colectiv de munca, astfel incat sa nu se ajunga la greva generala, care ar perturba pe termen nelimitat traficul aerian.In lipsa unui acord, sindicatul care reprezinta interesele angajatilor Romatsa a anuntat ca in 30 mai, incepand cu ora 9.00, va declansa greva generala pe termen nelimitat.In 12 mai, dupa greva de averitsment, sindicalistii au precizat ca, inca din august 2016, au trimis nenumarate memorii, inclusiv catre Presedintie, pentru a semnala problemele din sistem, cauzate de managementul defectuos, insa de atunci si pana cand au anuntat ca intrerup lucrul, "autoritatile au fost surde".