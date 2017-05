[P] Rezultate financiare 2016: Kaufland ramane retailerul numarul 1 in Romania

Astfel, in 2016, contributia Kaufland la bugetul de stat al Romaniei a fost de peste 640 milioane lei (peste 140 milioane euro). Kaufland Romania are in prezent o retea locala de 115 hipermarket-uri si a incheiat anul 2016 cu un numar de 112 magazine. In cursul anului 2016, compania a investit peste 110 milioane euro in modernizarea si extinderea retelei, pentru a putea oferi romanilor cea mai moderna experienta de cumparaturi.”Pentru noi, conteaza foarte mult rezultatul din spatele cifrelor, pentru ca avem o misiune care pune in centru oamenii si calitatea vietii. De aceea, rezultatul este o veste buna ca suntem o echipa puternica, implinita, gata oricand sa ajute si ca avem votul de incredere al clientilor care ne arata ca suntem alegerea numarul unu pentru ei”, declara Marco Hoᅢl, Director General Kaufland Romania.Pe parcursul anului, Kaufland Romania a investit in proiecte pentru comunitatea locala peste, cu 13% mai mult decat in 2015, oferind sprijin ce a venit in beneficiul a peste 700.000 de romani - copii, adulti sau varstnici. In 2016, Kaufland a sustinut peste 200 de proiecte de CSR derulate impreuna cu ONG-urile partenere, din domenii precum: cauze sociale, sanatate, educatie, sport, protectia mediului si evenimente culturale.Printre programele dezvoltate de Kaufland anul trecut se numara: prima retea publica de incarcare rapida a masinilor electrice (cu Renovatio), programul de certificare GLOBALG.A.P. a calitatii culturilor romanesti de legume-fructe, dar si dezvoltarea de inovatii pentru clienti, precum lansarea primei aplicatii mobile Scan & Pay din Romania.Kaufland ramane unul dintre cei mai mari angajatori din tara: in anul 2016, o medie dein companie, cu 6% mai mult in comparatie cu media anului 2015. Varsta medie in echipa este de 36 de ani.Tot in 2016, Kaufland Romania a anuntat cresterea salariului minim al lucratorilor comerciali la suma de 2000 lei brut cu tichete de masa - ceea ce reprezinta cu 60% mai mult decat salariul minim in Romania - si a acordat o zi in plus de concediu de odihna tuturor angajatilor.Salariul mediu brut al unui lucrator comercial in companie este in prezent 2.164 lei brut la care se adauga si tichetele de masa. In plus, pe masura ce castiga vechime, angajatii obtin progresiv mai multe zile de concediu de odihna suplimentare, putand ajunge pana la 27 de zile.Tot in 2016, Kaufland a fost desemnatn industria de retail , in primulderulat in Romania de catre compania internationala de cercetare Universum Global, pe un esantion de 10.000 de respondenti.Pentru anul 2017, planurile Kaufland includ: investitii in expansiune, deschiderea de noi magazine, modernizarea tuturor hipermarket-urilor existente in retea, lansarea noutatilor pentru clienti si continuarea initiativelor de sustinere a producatorilor romani.Kaufland a intrat pe piata din Romania din anul 2005, avand o politica de achizitii axata pe sortiment regional si colaborari cu producatori locali. In prezent, Kaufland Romania se numara printre putinii retaileri cu peste 50% sortiment local si deruleaza programe extinse de sustinere a producatorilor romani, colaborari prin care contribuie la dezvoltarea sectorului agro si sustinerea economiei locale.Despre Kaufland RomaniaKaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.300 de magazine in sapte tari si o retea de 115 magazine in Romania. Kaufland Romania este de cinci ani consecutiv centrul comercial cu cea mai mare incredere la sectiunea Categoria locala, potrivit studiului Trusted Brands al Reader Digest. Strategia noastra are ca scop indeplinirea dorintele clientilor cu accent pe garantiile si serviciile noastre, varietate, un nivel ridicat de calitate si, bineinteles, preturi atractive. Pentru mai multe informatii vizitati www.kaufland.ro.