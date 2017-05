Actiunea Amazon depaseste pragul de 1.000 de dolari pe Wall Street

In jurul orei 13,45 GMT, actiunile castigau 0,43% pana la 1.000,04 dolari, pentru o capitalizare bursiera de 478,05 miliarde, respectiv peste dublul capitalizarii numarului unui mondial al distributiei Wal-Mart, (236,4 miliarde).Amazon a fost listata pe bursa in mai 1997 cu 18 dolari actiunea, echivalentul unei capitalizari de 438 milioane dolari la acea vreme.Loup Ventures considera ca actiunile pot ajunge pana la 2.000 de dolari pe termen mediu.Investitorii pariaza pe faptul ca acest comert online, care reprezinta in prezent 8% din cumpararile efectuate in SUA, va creste rapid in urmatorii ani.Iar Amazon domina acest segment: in 2016, grupul lui Jeff Bezos reprezenta 43% din cumpararile online efectuate in SUA, potrivit Slice Intelligence.Amazon, care a avut o cifra de afaceri de 35,7 miliarde de dolari in primul trimestru, investeste 1,5 miliarde de dolari pentru propria sa retea de livrari si pentru a scapa de dependenta de serviciile FedEx si UPS.