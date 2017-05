[P] Studentii Academiei de Studii Economice Bucuresti fac primii pasi in cariera alaturi de Kaufland

Participantii au aflat detalii despre oportunitatea unui inceput de cariera promitator la Kaufland, unul dintre cei mai mari angajatori privati din Romania si singura companie din industria nationala de retail care a obtinut pentru al doilea an consecutiv titlul de Angajator de Top, printr-o certificare internationala acordata de organizatia independenta Top Employers Institute din Olanda."In general, studentii se confrunta cu doua mari probleme: daca se angajeaza full-time, participarea la cursuri poate fi dificila, iar daca nu gasesc un loc de munca, risca sa nu acumuleze suficienta experienta pana la finalizarea studiilor. De aceea, este important sa venim in intampinarea lor cu programe de formare si ghidare in cariera, care sa le permita sa-si evalueze interesele si potentialul, sa-si planifice traseul profesional si, in acelasi timp, sa-si continue studiile", spune Estera Anghelescu, Recruiting & Employer Branding Director in cadrul Kaufland Romania.In plus,. "Modul de invatare traditional s-a schimbat, iar studentii, la fel ca angajatii din generatia Millennials, isi doresc spatii special amenajate, flexibilitate si un mediu de invatare placut. De aici si ideea de a crea un spatiu de relaxare chiar in cadrul facultatii", declara Estera Anghelescu.Pentru al doilea an consecutiv, Kaufland ofera 4 burse de studiu, in valoare de 26.000 Euro (650 Euro/luna, timp de 10 luni), celor mai buni studenti romani care isi doresc aprofundarea studiului academic la universitati de prestigiu din spatiul germanofon (Germania, Austria si Elvetia). Acesti tineri vor primi, pe parcursul anului universitar 2017-2018, o bursa care le va permite sa se dedice studiului astfel incat sa continue sa obtina performanta academica.Alte doua programe destinate studentilor in cautarea jobului potrivit si celor dornici sa aplice cunostintele dobandite in facultate suntoferite de catre companie si, ambele fiind remunerate.se va desfasura pe perioada verii in cadrul departamentelor din sediul central, cele doua platforme logistice si in cele 115 magazine Kaufland la nivel national. In cadrul programului, tinerii vor cunoaste mai bine compania, vor intelege interdependenta departamentelor si vor participa la diverse activitati educative non-formale. Ulterior, internii vor avea ocazia sa puna in practica cunostintele dobandite in facultate si sa isi exerseze abilitatile in departamentul ales pentru desfasurarea programului, fiind implicati in diverse sarcini (learning by doing).Totodata,ofera celor selectionati o experienta rotationala pe parcursul a 12 luni si oportunitatea de a dezvolta o cariera de succes in cadrul departamentului Vanzari.Programele sunt destinate tinerilor cu studii universitare in curs de finalizare (licenta sau masterat), care vorbesc fluent o limba straina (limba germana reprezinta un avantaj), care au permis de conducere (categoria B) si dorinta de invatare.Kaufland Romania este singura companie din industria nationala de retail care obtine pentru al doilea an consecutiv titlul de Angajator de Top in Romania, printr-o certificare internationala acordata de organizatia independenta Top Employers Institute din Olanda. Recunoasterea a fost acordata pentru strategia locala remarcabila practicata de companie in recrutarea, motivarea si retentia angajatilor sai, Kaufland Romania devenind astfel un model si pentru celelalte companii din industrie. Top Employer Institute din Olanda este o organizatie independenta care intreprinde anual un amplu proces menit sa auditeze si sa certifice companii de top din intreaga lume care demonstreaza ca asigura conditii optime angajatilor sai in vederea desfasurarii activitatii si atingerii obiectivelor de performanta.Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.300 de magazine in 7 tari si o retea de 115 magazine in Romania.