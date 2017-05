VIDEO Al doilea avion Boeing 737-800 NG inchiriat de Tarom pe 10 ani, botezata "Marea Unire", a aterizat pe aeroportul Baneasa

Aeronava a aterizat in jurul orei 11.00 pe Aeroportul Baneasa, unde are loc o ceremonie de intampinare, scrie News.ro.La inceputul acestei luni, Ministerul Transporturilor a anuntat ca Tarom a semnat contractul de achizitie prin leasing a doua aeronave noi Boeing 737-800 NG, avand o configuratie de 189 de locuri.Primul aparat, botezat "Sarmizegetusa", a intrat in flota Tarom saptamana trecuta.Cele doua noi avioane Boeing sunt preluate in leasing pe 10 ani de la proprietarul avioanelor, compania Air Lease, dupa ce linia aeriana Pegasus Airlines, care le-a cumparat, ar fi renuntat la ele, potrivit reprezentantilor Tarom.Totusi, unii specialisti din domeniul aviatiei considera ca cele doua aeronave nu sunt potrivite pentru Tarom, deoarece au configuratie low-cost, cu un confort redus pentru pasageri.Dupa 10 ani, Tarom va decide daca va achizitiona sau nu cele doua avioane, in functie de gradul lor de uzura, potrivit directorului general al companiei, Eugen Davidoiu, relateaza News.ro.Potrivit acestuia, cele doua noi avioane Boeing vor opera zboruri catre Madrid, Tenerife, Tel Aviv si Larnaca. Achizitia Tarom a fost necesara dupa ce, anul trecut, au fost retrase doua avioane Airbus A310, cumparate in 1992 de Guvernul Petre Roman.Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat ca pana la finalul anului in flota Tarom vor intra si alte avioane, dintre care doua de lung-curier, care vor opera pe rute spre China si Statele Unite.Compania Tarom a pierdut anul trecut pozitia a doua in clasamentul liniilor aeriene prezente in Romania, fiind depasita de Blue Air.Tarom a terminat si anul trecut pe pierdere, in contextul in care au fost retrase doua avioane din flota si au existat persoane care au sabotat compania atat din interior, cat si din exterior, conform directorului general al Tarom, Eugen Davidoiu. Anul trecut a fost al noualea consecutiv pe pierdere pentru Tarom.