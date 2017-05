OUG: Persoanele care au avut de suferit din cauza incalcarii legislatiei in domeniul concurentei vor putea cere despagubiri in instanta

Competenta de a solutiona cererile de reparare a prejudiciului cauzat de incalcarea legislatiei de concurenta de catre o firma revine Tribunalului Bucuresti. Hotararea tribunalului poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti, impotriva hotararii acesteia putand fi declarat recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Persoanele prejudiciate au dreptul la despagubire integrala, constand in cuantumul despagubirii aferente pierderii efective si pierderii de profit, la care se adauga plata dobanzii si cheltuielile de judecata. Despagubirea integrala nu va conduce insa la acordarea unei despagubiri excesive.De asemenea, actul cuprinde dispozitii exprese cu privire la documentele si informatiile cuprinse in dosarul autoritatii de concurenta, la care partile care solicita despagubiri in instanta nu vor avea acces. Acestea sunt declaratiile intreprinderilor efectuate in vederea aplicarii politicii de clementa si solicitarile de reducere a amenzii prin care firmele isi asuma, in mod clar si neechivoc, raspunderea pentru incalcarea Legii concurentei.Referitor la termenele de prescriptie, ordonanta de urgenta stipuleaza ca dreptul la actiunea in despagubire se prescrie in termen de 5 ani.Termenul de prescriptie nu incepe sa curga inainte de incetarea practicii anticoncurentiale si inainte ca reclamantul sa fi cunoscut comportamentul adoptat si faptul ca acesta constituie o incalcare a legislatiei in materie de concurenta, faptul ca incalcarea legislatiei in materie de concurenta i-a adus un prejudiciu si identitatea autorului incalcarii.Termenul de prescriptie se suspenda pe perioada in care autoritatea de concurenta desfasoara actiuni in scopul investigarii sau investigatii cu privire la o incalcare a legislatiei in materie de concurenta la care se refera actiunea in despagubire. Prescriptia nu se va implini inainte de expirarea unui termen de un an de la data ramanerii definitive a deciziei de constatare a incalcarii emise de autoritatea de concurenta sau, dupa caz, de la data inchiderii procedurii de investigare.De asemenea, ordonanta de urgenta modifica si completeaza dispozitiile Legii concurentei (nr.21/1996), astfel incat sa se asigure instrumentele legale necesare Consiliului Concurentei pentru a interveni eficient ori de cate ori este nevoie pentru asigurarea unui mediu concurential normal in beneficiul consumatorului.Actul normativ transpune in legislatia nationala Directiva 2014/104/UE privind anumite norme care guverneaza actiunile in despagubire in cazul incalcarilor legislatiei in materie de concurenta a statelor membre si a Uniunii Europene.