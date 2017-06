Dedeman a semnat un antecontract de cumparare a celor cinci cladiri AFI Business Park pentru 164 mil. euro

Retailerul de materiale de constructii si bricolaj Dedeman a intrat pe piata administratorilor de birouri, dupa ce a semnat cu dezvoltatorul AFI Europe un antecontract de vanzare a trei cladiri de birouri din cadrul proiectului AFI Business Park, aflat chiar langa mall-ul AFI Cotroceni, a anuntat joi dezvoltatorul. Acordul include si optiunea de vanzare a celorlalte doua cladiri din cadrul aceluiasi proiect, valoarea totala a tranzactiei fiind estimata la 164 milioane euro, transmite News.ro.





"Incheierea tranzactiei va marca prima vanzare a AFI Europe pe piata din Romania. Acesta este un pas important din punctul nostru de vedere ca dezvoltator international care a investit mai mult de 500 mil. euro in Romania si care dezvolta, in prezent, trei noi proiecte importante: proiectul mixt AFI Brasov, care include un centru comercial de 45.000 mp si birouri clasa A de 25.000 mp, birourile AFI Tech Park - 56.000 mp si proiectul rezidential AFI City in Bucurestii Noi", a declarat directorul general al AFI Europe Romania, David Hay.





Finalizarea intregului ciclu de dezvoltare a celor cinci cladiri de birouri clasa A a avut loc in cinci ani si are drept chiriasi unele dintre cele mai importante companii multinationale, in timp ce rata de ocupare este de 100%.





"Proiectul AFI Park reflecta standardele noastre inalte, pe care dorim sa le atingem in toate afacerile noastre, aplicate sectorului de birouri. Am ajuns la concluzia ca aceasta achizitie este cel mai sigur pas pe care il putem face astazi in domeniul imobiliar comercial, sector in care vrem sa investim. In plus, consideram ca aceasta investitie va consolida grupul nostru si activitatea noastra principala de comert cu amanuntul, impreuna cu increderea partenerilor nostri de afaceri existenti si viitori", a afirmat directorul general si unul dintre fondatorii Dedeman, Dragos Paval.





Dedeman este liderul pietei romanesti de bricolaj si este una dintre cele mai mari companii romanesti, infiintata in 1992, care acum detine 45 de magazine.





Cele cinci cladiri de birouri din cadrul complexului AFI Park au o suprafata inchiriabila totala de 70.000 mp si sunt ocupate de corporatii multinationale.