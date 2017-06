Transgaz: Compania va furniza toate datele cerute de Comisia Europeana. Investigatia nu afecteaza operatiunile sale

"SNTGN Transgaz SA doreste sa informeze pe toti cei interesati asupra faptului ca, in continuare, compania va intreprinde cu celeritate toate diligentele necesare pentru clarificari si pentru mobilizarea eficace a resurselor si asigurarea datelor, informatiilor, si documentelor de care Comisia Europeana va avea nevoie in procesul de investigatii suplimentare initiat", se arata intr-un comunicat al companiei, citat de News.ro.Reactia vine dupa ce Comisia Europeana a deschis joi, 1 iunie, o procedura oficiala de investigare a monopolului controlat de stat Transgaz, compania fiind suspectata ca a impiedicat exportul de gaze naturale din Romania catre alte state membre ale Uniunii Europene prin Ungaria.Compania de stat da asigurari ca investigatia nu afecteaza operatiunile Transgaz: "Demersul Comisiei Europene nu afecteaza capacitatea SNTGN Transgaz SA de a-si indeplini in continuare misiunea, compania fiind un actor responsabil in efectuarea la timp si in conditii de siguranta a tuturor operatiunilor din domeniul sau de competenta."Compania sustine ca acorda o mare atentie planurilor de dezvoltare a retelei de transport de gaze pe teritoriul Romaniei si implementarii masurilor pentru integrarea acesteia cu piata europeana a gazelor naturale, "inclusiv - fara a se reduce la - dezvoltarea interconectarilor cu state membre ale UE".Decizia Comisiei Europene a venit la un an dupa inspectiile desfasurare la companiile Transgaz, Romgaz si OMV Petrom de catre inspectori de concurenta ai Comisiei Europene."Comisia Europeana a deschis joi, 1 iunie, o procedura oficiala de investigare, pentru a evalua daca operatorul roman al sistemului de transport de gaze naturale, Transgaz, a impiedicat exportul de gaze naturale din Romania catre alte state membre ale UE. Comisia va investiga daca Transgaz a abuzat de pozitia sa dominanta pe piata, incalcand astfel normele UE", a precizat vineri Comisia Europeana, intr-un comunicat.Concret, investigatia antitrust a CE se va concentra asupra indiciilor potrivit carora Transgaz a elaborat o strategie de restrictionare a exporturilor de gaze din Romania catre alte state membre ale UE. Potrivit CE, daca suspiciunile privind comportamentul Transgaz se confirma, acesta inseamna o incalcare a normelor antitrust ale UE si o restrangere a concurentei, avand ca efect limitarea alegerii rutei de aprovizionare.Romania este al treilea producator de gaze naturale din Uniunea Europeana, dupa Olanda si Marea Britanie, si dispune de rezerve importante de gaze naturale, daca se includ si zacamintele de gaze naturale descoperite recent in Marea Neagra.Transgaz este unicul operator al sistemului de transport de gaze naturale din Romania, avand statut de monopol, si este controlat de stat, prin Ministerul Economiei, care detine 58,5% din actiuni.Compania este listata la Bursa de Valori Bucuresti si are o valoare de piata de 5,3 miliarde lei (1,2 miliarde euro), la ultimul pret de inchidere, de 449 lei/actiune.