​Tarom lanseaza o noua cursa directa pe ruta Suceava - Torino

Noua ruta va fi operata cu aeronave de tip Boeing 737 seria 300 avand 134 locuri , clasa economic,cu o frecventa pe saptamana, initial, dupa urmatorul program:Zile operare: MiercuriSuceava - Torino / Plecare 14:00 - Sosire 15:50Torino ¬ Suceava / Plecare 9:20 - Sosire 13:00Pasagerii care vor calatori spre aceasta destinatie isi pot rezerva bilete pornind de la 16 EUR OW (pe sens) plus taxe (total 47 EUR); 32 EUR (dus-intors) plus taxe (total 114,15 EUR), atat de pe site-ul companiei www.tarom.ro, cat si de pe varianta mobila a site-ului, prin agentiile proprii si partenere TAROM.Tarom aminteste ca pasagerii sai beneficiaza de transport gratuit al bagajului de cala in limita maxima de 23 kg (1 bagaj pentru Clasa Economy) +10 kg bagaj de mana, check-in gratuit in aeroport, la kiosk, online si pe mobil si o masa calda, bauturi racoritoare, ceai si cafea la bordul aeronavei.