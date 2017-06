Ikea isi va vinde in premiera online produsele prin intermediul altor companii precum Amazon si Alibaba

Seful Inter IKEA Group, Torbjorn Loof, a declarat ca Ikea va face acest fel de teste, incepand cu anul 2018. Ikea isi vinde online produsele doar prin platforma proprie, insa anul trecut a vandut prin internet doar de 1,4 miliarde euro, din totalul de 34 miliarde euro.Ikea are 389 de magazine in lume, dintre care 268 sunt in Europa si 54 sunt in America de Nord. Veniturile Ikea au crescut mult in ultimii 15 ani, de la 10 miliarde euro in 2001, la 20 miliarde euro in 2007 si peste 34 miliarde euro anul trecut.De la 1 septembrie Ikea va avea un nou CEO, in persoana lui Jesper Brodin care il inlocuieste pe Peter Agnefjäll, cel care a fost CEO in ultimii patru ani. Brodin are 48 de ani si lucreaza de 22 de ani la Ikea.Sursa: Reuters