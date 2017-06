Circa 300 de salariati ai COS Targoviste au protestat pentru drepturi salariale si oprirea demolarii sectiilor

''Ne-am saturat de saracia in care sunt salariatii astia, ne-am saturat de dictatura voastra, ne-am saturat de dezbinarea pe care ati facut-o impotriva romanilor. Ne-am saturat! O sa va reamintim si dumneavoastra ce scandau romanii acum cativa ani de zile in fata Palatului Cotroceni: iesi afara, javra ordinara!'', a fost mesajul liderului sindicatului Valahia, Nicolae Dragodanescu.Protestul a avut loc intre orele 15,00 - 16,30, in fata Combinatului de Oteluri Speciale Targoviste. Chiar daca a plouat, oamenii s-au strans si si-au strigat nemultumirile.Motivele pentru care salariatii au protestat sunt revenirea la modul de calcul al sporurilor cu caracter permanent, prin raportarea acestora la salariul de baza al salariatilor si nu la salariul minim, denuntarea clauzelor abuzive din Contractul Colectiv de Munca, desfiintarea structurilor represive de securitate din cadrul SC COS Targoviste, incetarea abuzurilor, amenintarilor si discriminarilor de orice fel, exercitate impotriva membrilor Sindicatului Valahia, oprirea demolarilor de sectii si utilaje din cadrul SC COS Targoviste SA, potrivit unui comunicat al Sindicatului Valahia.In ultimii ani s-au demolat mai multe cladiri si s-au dezafectat utilaje la COS Targoviste, iar conducerea combinatului a sustinut ca sunt demolate doar sectii care nu mai au activitate.In luna februarie 2013 pentru Mechel Targoviste a fost admisa cererea de reorganizare si s-a deschis procedura generala a insolventei. Asta dupa ce, tot in luna februarie 2013, a fost facuta publica informatia ca Mechel si-a vandut toate activele detinute in Romania, pentru aproximativ 70 de dolari (230 de lei), companiei Nikarom SRL.Tot in 2013 Mechel a anuntat ca, la Targoviste, se revine la denumirea de Combinatul de Oteluri Speciale.'COS Targoviste este unul dintre principalii producatori de tagla si de produse din otel din Romania. Activitatea combinatului a cunoscut, de la infiintarea din 1969, mai multe perioade distincte. Din luna februarie 2013 este in procedura de insolventa in vederea reorganizarii. In luna martie 2013 a reinceput cu succes activitatea de productie', se arata pe pagina de internet a COS Targoviste.Tot aici este explicata si situatia juridica in care se afla combinatul.'Prin Sentinta nr. 98 din data de 04.02.2015, in dosarul de insolventa nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, instanta a confirmat Planul de reorganizare a activitatii COS Targoviste S.A. In data de 10.11.2015 prin Hotararea nr. 1493 in dosarul nr. 1906/120/2013/a43, Curtea de Apel Brasov a dispus schimbarea in tot a sentintei nr. 98/04.02.2015 pronuntata de Tribunalul Dambovita - sectia civila, prin care fusese confirmat Planul de reorganizare a activitatii societatii COS Targoviste S.A., in sensul ca trimite cauza judecatorului sindic pentru continuarea procedurii insolventei'', se mai precizeaza pe pagina de internet a combinatului.