Numarul doi din Uber, Emil Michael, si-a dat demisia (surse)

"Ieri (duminica) a fost ultima mea zi la Uber", a scris Emil Michael, intr-un email adresat angajatilor si publicat luni de New York Times, in conditiile in care grupul se pregateste sa anunte marti o serie de recomandari in fata scandalului care a cuprins compania.O sursa apropiata dosarului a confirmat ulterior informatia pentru AFP, precum si numirea in consiliul de administratie al Uber a unui fost director din Nestle, Wan Ling Martello, anuntata de Wall Street Journal.Emil Michael, apropiat de controversatul PDG Travis Kalanick, este acuzat ca ar fi responsabil in mare parte de cultura agresiva si sexista din companie.Potrivit presei, Uber ia in calcul si o posibila indepartare a lui Travis Kalanick, si el acuzat ca incurajeaza derivele manageriale.Uber se confrunta de mai multe luni cu plecari ale cadrelor de conducere si cu pierderi financiare importante.Compania, lansata in 2010 si care nu este cotata la bursa, este valorizata la circa 70 de miliarde de dolari, pe baza colectarilor de fonduri realizate in randul investitorilor.In 2016, grupul a avut o cifra de afaceri de 6,5 miliarde de dolari si o pierdere de 2,8 miliarde de dolari.