Fondul Proprietatea face apel la Camera Deputatilor sa nu voteze "lista neagra" cu societatile de stat exceptate de la guvernanta corporativa

Fondul Proprietatea se arata ingrijorata ca lista companiilor exceptate ar putea fi suplimentata cu alte intreprinderi de stat.Fondul Proprietatea aminteste, printr-un comunicat de presa, ca pe 6 iunie 2017, Senatul a votat pentru ca o serie de companii romanesti detinute de stat, inclusiv CE Oltenia (care furnizeaza o treime din necesarul energetic al tarii), sa fie exceptate de la legea privind guvernanta corporativa. In momentul de fata, propunerea legislativa este trimisa catre Camera Deputatilor, care este camera decizionala in privinta acestei exceptari.Legea privind guvernanta corporativa este una cruciala, deoarece incurajeaza managementul profesionist si independent politic, precum si cresterea transparentei in companiile de stat, avand drept obiectiv final imbunatatirea performantei acestora si cresterea economica generala a tarii. In trecut, Romania a suferit din cauza rezultatelor managementului conectat la clasa politica, care a generat pierderi substantiale pentru diferite companii si industrii, se precizeaza in comunicatul de presa.Potrivit acestuia, in cazul CE Oltenia, includerea pe lista de exceptii a fost votata ca urmare a pretentiei nefondate ca "guvernanta corporativa nu a produs efectele asteptate, procesul managerial fiind ingreunat, fara flexibilitate"."Suntem extrem de dezamagiti si ingrijorati vazand eforturile parlamentarilor de a extinde in continuare 'lista neagra' a companiilor de stat exceptate de la legea privind guvernanta corporativa. Acesta este un urias pas inapoi in procesul de crestere a calitatii managementului in companiile de stat esentiale pentru economia Romaniei. Aceste exceptii vor submina credibilitatea companiilor in randul investitorilor straini si vor avea un impact negativ asupra performantei companiilor incluse pe aceasta lista. Daca, pana acum, observam o incetinire a ritmului de implementare a principiilor de guvernanta corporativa, sau chiar o intrerupere a implementarii, ultimele evolutii din Parlament reprezinta un regres evident, care ar putea aduce daune suplimentare unor companii de stat cheie. Nu este vorba doar de principii; sunt afectate veniturile statului si buzunarele cetatenilor", a declarat Greg Konieczny, CEO Fondul Proprietatea si Manager de Portofoliu."Tinand cont strict de dividendele companiilor aflate in acest moment in portofoliul FP, putem sublinia cresterea de aproape 12 ori a dividendelor incasate de Statul Roman, de la 117 milioane RON la 1.4 miliarde RON. Aceste rezultate au fost obtinute in numai cinci ani, incepand cu 2011, cand guvernanta corporativa a fost implementata, pana in 2016. Subliniem ca CE Oltenia este un exemplu clar de companie care are nevoie urgenta de guvernanta corporativa considerabil imbunatatita, pentru a-si putea continua ritmul de crestere -de la pierderi record in 2015, pierderi reduse in 2016 si un mic profit pe primul trimestru din 2017- si care necesita eforturi deosebite din partea tuturor actorilor implicati. Efectele proiectului de lege, asa cum arata acum, vor fi extrem de daunatoare pentru stabilitatea pe termen lung si dezvoltarea companiei", mai arata Greg Konieczny.Potrivit acestuia, exceptarea unor companii precum CE Oltenia, dar si a altora, de la guvernanta corporativa va creste costurile lor de finantare, cata vreme bancile obisnuiesc sa solicite dobanzi mai mari de la intreprinderile conduse politic.De asemenea, aceasta 'lista neagra' si extinderea ei ar putea juca un rol major in periclitarea eforturilor Romaniei de a se alatura Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), precum si de a obtine ridicarea statutului pietei de capital la cel de piata emergenta. Este binecunoscut faptul ca economiile dezvoltate au structuri de guvernanta corporativa foarte solide, se mai arata in comunicatul Fondului Proprietatea.