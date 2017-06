Grupul Prysmian a inaugurat la Slatina o fabrica de cabluri de fibra optica, dupa o investitie de 25 milioane euro

Aceasta noua fabrica face parte din seria investitiilor Grupului Prysmian in fabrici de cabluri de fibra optica si electrice, in valoare de 250 de milioane de euro pe o perioada de trei ani, la nivel global. Cu o capacitate anuala de productie de peste 8 milioane de kilometri de cablu de fibra optica, fabrica din Slatina este una dintre cele mai mari de acest tip.Noua fabrica de la Slatina se intinde pe o suprafata de aproximativ 28.000 mp, are un design modular, care poate fi usor extins in cazul in care ar fi nevoie. Este amplasata in interiorul noului parc industrial Slatina Milcov, din a carui suprafata disponibila aproape 40% a fost achizitionata de Prysmian in 2015, ajungand la o suprafata totala de aproximativ 110.000 mp.Constructia a inceput in octombrie 2015 si a durat 11 luni, iar productia urmeaza sa inceapa in iunie 2017. La Slatina, aproape 1.000 de angajati Prysmian produc cabluri optice si electrice, 80% din produse fiind exportate in intreaga lume.Conform datelor Ministerului Finantelor, Prysmian Cabluri si Sisteme a avut anul trecut o cifra de afaceri de 662,9 miloane lei si un profit net de 7,6 milioane lei. Numarul mediu de angajati era de 423.In 2015 cifra de afaceri fusese cu 10 milioane lei mai mare, iar profitul fusese dublu.La Slatina se produc cabluri electrice pentru industria energetica inca din 1973. In 1996 Siemens a cumparat fabrica si a investit pentru a creste si diversifica productia. In 1999, Pirelli a preluat operatiunile detinute de Siemens la Slatina, iar in 2005 itelienii au vandut operatiunile catre actualul grup Prysmian, listat la bursa de la Milano.Prysmian Group produce cabluri pentru industria telecom si pentru cea energetica si are 21.000 de angajati in 82 de fabrici pe plan mondial.Prysmian Group produce si cabluri submarine, dar si cabluri de mare voltaj pentru industria constructiilor si pentru infrastructura. Pe partea de telecom, grupul produce cabluri utilizate in serviciile de voce, date si video.Grupul a fost fondat in 1872, iar din 1879 produce cabluri izolatoare pentru aplicatii electrice. Din 1886 produce cabluri submarine pentru telegraf, iar prima uzina in strainatate este deschisa la Barcelona, in 1902. Grupul a crescut mult intre 1990 si 2000 prin cateva achzitii, iar in 2005 partenerul de business Goldman Sachs Capital a cumparat de la Pirelli toate activitatile legate de cabluri, ele fiind integrate in Prysmian Group.