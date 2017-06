​FOTOGALERIE Prysmian intentioneaza sa extinda fabrica de cabluri de fibra optica de la Slatina. Cum arata una dintre cele mai mari unitati europene de acest gen

Italienii de la Prysmian, care au inaugurat cea mai mare fabrica europeana de cabluri de fibra optica la Slatina, vor decide in 2018 sau 2019 daca o extind, un raspuns pozitiv urmand sa insemne cresterea efectivelor cu 150-200 de oameni in noua unitate, spun sefii gruului. Cei de la Prysmian sustin ca un sfet dinre cablurile de fibra optica produse in Europa vor fi realizate la fabrica din Slatina care acum are 400 de angajati. Grupul a investit in tara 60 milioane euro, din care 50 milioane pentru productia destinata domeniului telecom si 10 milioane pentru domeniul energiei.Fabrica inaugurata ofical marti produce de patru luni cabluri de fibra optica, iar anul acesta va realiza 8 milioane km de cablu, din care 80% va ajunge la export, in Europa dar si in SUA. Sefii companiei spun ca datorita extinderii uluitoare a industriei telecom, productia mondiala de cablu de fibra optica a crescut de la 100 milioane km in 2000 si 150 milioane in 2010, pana la 450 milioane km acum. Numarul include toti producatorii.Circa 2% din productia totala mondiala de cablu si un sfert din tot ce se realizeaza in Europa vor proveni de la noua unitate din Slatina. Pentru asta insa o parte dintre utilaje si o parte dintre angajati au fost adusi de la unitatea de la Draganesti, tot langa Slatna, fabrica deschisa acum patru ani pentru a realiza cabluri pentru domeniul energetic.Acum compania are 770 de agajati in tara, din care peste 400 in noua unitate. In functie de cererea din piata actionarii vor decide la final de 2018 sau la inceput de 2019 daca aproba extinderea unitatii deschisa oficial acum, fiindca terenul permite. Daca cererea din piata va fi la un nivel coprespunzator numarul de angajati ai companiei in tara va ajunge la 1.000.Practic, extinderea ar inseamna mutarea unui perete, acoperirea unei suprafete suplimentare pentru a permite productia si aducerea de utilaje. Daca extinderea va fi aprobata, capacitatea de productie va trece de 10 milioane km/an.Ce ar insemna in investitii o noua etapa de extindere? Sefii companiei au lasat de inteles ca peste 15-20 milioane euro.Noua fabrica de la Slatina se intinde pe o suprafata de aproximativ 28.000 mp, are un design modular, care poate fi usor extins in cazul in care ar fi nevoie. Este amplasata in interiorul noului parc industrial Slatina Milcov, din a carui suprafata disponibila aproape 40% a fost achizitionata de Prysmian in 2015, ajungand la o suprafata totala de aproximativ 110.000 mp.La Slatina se produc cabluri electrice pentru industria energetica inca din 1973. In 1996 Siemens a cumparat fabrica si a investit pentru a creste si diversifica productia. In 1999, Pirelli a preluat operatiunile detinute de Siemens la Slatina, iar in 2005 itelienii au vandut operatiunile catre actualul grup Prysmian, listat la bursa de la Milano.Prysmian Group produce cabluri pentru industria telecom si pentru cea energetica si are 21.000 de angajati in 82 de fabrici pe plan mondial.