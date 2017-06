Carrefour retrage de la comercializare loturi de carne de caine din doua hypermarketuri din China

Distribuitorul francez, care are peste 200 de puncte de vanzare in China, a promis din 2012 ca nu va mai vine carne de caine, potrivit asociatiei Animals Asia.Dar o inspectie efectuata in mai de organizatie a relevat prezenta acestui produs, plasat pe rafturile din fata, in doua magazine Carrefour din Xuzhou, in provincia Jiangsu (est).De la sediul din Paris, Carrefour spune ca a retras produsele controversate. "Este un caz foarte izolat. E vorba de produse locale vandute doar in doua magazine din Xuzhou", a sustinut grupul.Consumul de carne de caine sau de pisica este foarte minoritara in China, nuanteaza Irene Feng, de la Animals Asia, care subliniaza ca tinerii si clasa de mijloc resping acest produs.Pana la 10 milioane de caini sunt ucisi anual in China, pentru consumul de carne, potrivit asociatiei Humane Society, din SUA.