[P] Kaufland Romania si United Way Romania anunta rezultatele programului national de promovare a sigurantei rutiere

Programul national de promovare a sigurantei rutiere in randul copiilor si adultilor, dezvoltat de United Way in parteneriat cu Politia Romana - Directia Rutiera, Ministerul Educatiei Nationale si Kaufland Romania, prezinta rezultatele primei etape. Peste 55.000 de copii si 140.000 de adulti din intreaga tara au beneficiat gratuit de educatie rutiera, prin intermediul actiunilor educative care au avut loc in 102 scoli si 102 magazine Kaufland, in perioada 29 mai 2017 - 10 iunie 2017.

Astfel, 51.000 de copii din 102 de scoli din intreaga tara au beneficiat de ore de educatie rutiera cu ajutorul profesorilor si instructaje din partea agentilor de politie, iar 25.000 de copiii au fost prezenti la lectiile interactive de educatie rutiera desfasurate de agenti in parcarile a 102 magazine Kaufland din 80 de orase din tara. Totodata, pe parcursul programului, 140.000 de adulti au primit informatii esentiale despre regulile rutiere.

"Siguranta rutiera depinde, cu adevarat, de fiecare participant la trafic: pieton, pasager, sofer sau biciclist. Tocmai de aceea, programul United Way pentru siguranta rutiera in randul copiilor si adultilor a venit cu o abordare integrata: am lucrat cu parinti, copii, profesori si politie, pentru a ne asigura ca toti participantii la trafic primesc mesajul potrivit!", precizeaza Cristina Damian, director executiv al United Way Romania.





"Educatia rutiera a copiilor este foarte importanta in prevenirea accidentelor de circulatie, de aceea desfasuram permanent astfel de activitati in scoli si gradinite. In cadrul acestei campanii, am desemnat mini-politisti din randul elevilor care, pe perioada vacantei, sa-i invete si pe ceilalti, din cercul lor de prieteni, cat de importanta este insusirea si respectarea regulilor de circulatie", declara Politia Romana.





"Proiectul - Siguranta Rutiera -, realizat in parteneriat public-privat, este o initiativa prin care Ministerul Educatiei Nationale isi asuma in mod concret misiunea de a educa elevii in aspectele care privesc direct viata lor de zi cu zi, astfel incat ei sa devina cetateni responsabili si implicati. Unitatile scolare din acest proiect au fost selectate avand in vedere si anumite riscuri ce tin de traficul din proximitatea acestora. Este important ca aceste programe sa fie continuate si dezvoltate si pe alte teme educationale de interes pentru elevii din Romania, deoarece toate comportamentele responsabile ale acestora in societate se construiesc de mici si dau rezultate in timp", declara Alin Catalin Paunescu - Director General - Directia Generala Evaluare si Monitorizare Invatamant Preuniversitar, Ministerul Educatiei Nationale.





"Investitia in programele de educatie care vin in beneficiul comunitatii reprezinta una dintre directiile strategice de responsabilitate sociala a Kaufland Romania. Sprijinim astfel de programe din dorinta de a imbunatati vietile romanilor. . Ne-am asumat pe deplin angajamentul de responsabilitate si implicare pentru Romania. Doar in 2016 am investit peste 5 milioane de euro in proiecte care vin in beneficiul romanilor, iar pe langa sustinerea financiara, ne implicam si prin ore de voluntariat, promovarea cauzelor in companie si in randul clientilor, pentru a inspira mai departe responsabilitate", declara Anna Katharina Scheidereiter, responsabil CSR Kaufland Romania.

Pentru a descarca materiale educationale sau mai multe informatii despre program, vizitati: www.unitedway.ro





Peste 40.000 de premii au fost acordate in cadrul activitatilor de educatie rutiera, printre care se numara si cursuri de condus defensiv la Academia Titi Aur, pentru adulti. Programul continua cu a doua etapa, pe perioada verii, cu o campanie de informare derulata pe canalele media, prin concursuri cu premii si promotii comerciale in magazinele Kaufland Romania. Necesitatea unui astfel de program este confirmata de statistici ingrijoratoare. Romania se afla printre primele patru tari din Uniunea Europeana cu cele mai mari rate de accidente rutiere cu victime: 95 de decese la un milion de locuitori, conform Strategiei Nationale pentru Siguranta Rutiera. Printre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse in Romania sunt indisciplina pietonilor si viteza, care produc 41% din accidentele grave din ultimii 5 ani. Peste 6 din 10 accidente rutiere sunt provocate de conducatorul auto, 22,5% din cauza indisciplinarii pietonilor si 7,2% din cauza abaterilor biciclistilor.