Comisia Europeana: Ajutoarele de stat pentru fermele de porci, notificate de Ministerul Agriculturii, ar fi incalcat legislatia europeana in domeniu

" - au declarat surse din Comisia Europena, pentru HotNews.Reamintim ca la inceputul anului 2017, Ministerul Agriculturii a initiat un proiect de ordonanta de urgenta prin care producatorii de carne de porc ar fi urmat sa primeasca pachete de ajutoare de la stat de cate 10.000 de euro.Conform proiectului de ordonanta de urgenta pentru insituirea "Programului carne de porc din ferme romanesti - 200 capete = 10.000 euro", s-ar fi acordat ajutoare de stat "destinate depasirii dificultatilor din sector, in sensul dezvoltarii activitatii de crestere a porcinelor si al mentinerii cel putin a nivelului actual de productie".Fermelor de porcine din tara urma sa li se acorde ajutor de stat sub forma unor pachete de sprijin, valoarea pentru un pachet de sprijin fiind echivalentul a 10.000 euro pentru porcii grasi, intrati in exploatatia beneficiarului la o greutate de maxim 30 kg/cap, livrati si clasificati in abatoare autorizate.Pana la urma, initiativa a fost preluata de un grup de parlamentari PSD ca propunere de lege , care avea sa fie adoptata in cele din urma de Parlament.Numai ca joi, 15 iunie, presedintele Klaus Iohannis a trimis inapoi Parlamentului, spre reexaminare, legea privind ajutoarele de stat de pana la 80 de milioane de euro, pe motiv ca incalca legislatia europeana in domeniul ajutorului de stat. "" - a argumentat seful statului. Ajutorul de stat pentru fermele care ingrasa porci este prevazut in Programul de guvernare al PSD. HotNews a aratat recent ca printre potentialii beneficiari ai ajutparelor promise de PSD s-ar putea afla si fiul liderului social-democrat, Liviu Dragnea, care controleaza o astfel de unitate de productie in comuna Salcia, judetul Teleorman.Pe de alta parte, liderii principalelor asociatii de crescatori de porci si-au exprimat sustinerea pentru ajutorul de stat promis de PSD. De altfel si in Parlament legea a fost votata si de parlamentari ai Opozitiei.