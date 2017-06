[P] ​10 sfaturi pentru antreprenori, via Monte Carlo

Alaturi de Cristian Covaciu s-a aflat la Monte Carlo si Dan Isai, Emerging Entrepreneur Of The Year Romania 2015, fondatorul Salad Box, linia de restaurante fast-food sanatos, care a regandit ideea de salata.Cum este experienta unui antreprenor roman la Monte Carlo? Si care sunt sfaturile pentru antreprenorii incepatori?La un eveniment important, de genul EY World Entrepreneur Of The Year, e bine sa lasi frica deoparte si sa abordezi oamenii de afaceri. Pana la urma, ce ai de pierdut?! Sa nu te bage in seama, sa nu-ti vorbeasca - adica ceea ce s-a intamplat si pana acum. Dar, pe de alta parte, poti castiga un contact, o relatie, poate chiar un prieten, spune Dan Isai.Cand vii la Monte Carlo si asculti istoria companiilor care s-au dezvoltat la nivel mondial, iti dai seama ca esti foarte mic si nu poti decat sa pleci capul. Pe de alta parte, te ambitionezi sa faci mai mult. E nevoie si de umilinta, dar si de ambitie.Cand intalnesti o persoana importanta din lumea afacerilor, nu face pitch pentru propria companie. Lumea e satula de asta...Cel mai greu lucru cand vine vorba de intrarea pe pietele internationale, fie ca este vorba de joint venture sau de franciza, este gasirea partenerului. Pana la urma, el e imaginea ta in piata respectiva. Ia-ti timp ca sa gasesti partenerul de afaceri care ti se potriveste.Lasa deoparte sentimentul de inferioritate. Multe companii romanesti sunt puternic tehnologizate si inovatoare, crede Covaciu. Interactioneaza de la egal la egal cu colegii din alte tari.Se zice ca inovatia e ceva vechi, pus intr-un context nou. Asa e si cu afacerea ta. Uita-te la airbnb. Cine ar fi zis, acum cativa ani, ca lumea ar vrea sa lase un strain sa stea la tine in casa, pentru o suma de bani? La fel si cu Uber. Afacerile respective au inceput la momentul potrivit, dupa criza financiara, cand oamenii aveau nevoie de un venit suplimentar.In viitor, munca de rutina va fi inlocuita de automatizare. Antreprenorii sunt oamenii care se adapteaza usor, care inoveaza, care iau riscuri. Antreprenorii nu vor ramane fara job-uri.In Romania, suntem intr-un moment critic, in care antreprenorii care si-au inceput afacerile dupa anii '90 au ajuns la o varsta, cand nu mai au energie si motivatie, iar cei care vin din spate nu au fost educati sau nu au avut sansa sa creasca la un nivel destul de mare. Dan Isai te sfatuieste sa-ti cauti un mentor.Tinteste sus! Dan Isai: "Eu inca am ambitia sa las in spatele meu mai mult decat o companie nationala sau regionala. Mult timp m-am mintit zicand ca o fac pentru copiii mei, ca sa traiasca ei mai bine, ca sa aiba mai multe oportunitati decat am eu. Sa fim seriosi, le au oricum! Deci nu-i adevarat. O fac pentru mine. Pentru ca imi place."Foloseste noile tehnologii. La IPEC, Cristian Covaciu foloseste 250 de roboti iar, pe viitor, planul este ca toata productia fabricii sa fie automatizata. "Cel mai bun mod de a fi in pas cu noile tehnologii este sa le creezi chiar tu."EY World Entrepreneur Of The Year 2017 / Foto: EY