Blue Air si Boeing anunta comanda ferma a sase 737 MAX 8 si a inca doua optiuni

"Comanda plasata catre Boeing cat si aeronavele aditionale contractate de la partenerul nostru strategic Air Lease Corporation, urca la 20 de aeronave ultra-moderne angajamentul pe care Blue Air il ia in interesul sigurantei, confortului pasagerilor companiei, dar si a protejarii mediului inconjurator. Modelul Boeing 737 MAX va ajuta la modelarea viitorului companiei Blue Air, permitandu-ne sa zburam spre destinatii noi, pe distante mai mari, dar si sa ne mentinem tarifele scazute pentru pasagerii nostri datorita eficientei incredibile a avionului", a declarat directorul general al Blue Air, Gheorghe Racaru, citat intr-un comunicat al companiei.737 MAX este avionul care a inregistrat cele mai rapide vanzari din istoria companiei Boeing, acumuland peste 3.700 de comenzi, de la 87 de clienti si este una dintre aeronavele cele mai bine vandute ale familiei Next Generation 737-800, potrivit sursei citate."Suntem incantati sa anuntam ca Blue Air este primul client roman de 737 MAX. 737 MAX este ideal pentru Blue Air si piata pe care o deserveste, crescand potentialului de venituri si imbunatatind performantele operationale", a declarat si Monty Oliver, vicepresedinte European Sales, Boeing Commercial Airplanes.Compania, infiintata de omul de afaceri Nelu Iordache - cercetat in mai multe dosare si arestat preventiv din decembrie 2012 pana in mai 2014 - este controlata din 2013 de Teodor Cristian Rada, Marius Puiu, Tudor Constantinescu si Luciana Paunescu, potrivit datelor de la Registrul Comertului (sursa zf.ro).In anul 2016, Blue opera peste 100 de rute din 16 tari (Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Portugalia, Romania, Suedia si Spania).Compania are 8 baze operationale, in Bucuresti, Bacau, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Larnaca, Liverpool si Torino.