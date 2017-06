Racaru: Blue Air se pregateste de listarea la bursa

"Nu o vad mai devreme de trei ani (listarea la bursa, n.r.), cam acolo e target-ul nostru. Orice companie, cand are o tinta, incepe din timp sa construiasca, sa puna caramida cu caramida, sa construiesti fundamentul. Dar suntem intr-o faza incipienta", a afirmat Racaru, pentru News.ro.Managerul estimeaza ca Blue Air va inregistra, in acest an, o cifra de afaceri de 400 milioane euro si aproximativ 5 milioane de pasageri transportati, indicatori in crestere cu peste 35%, ca urmare a majorarii frecventelor pe anumite rute si a inaugurarii unor rute noi."Estimam un numar de cinci milioane pasageri pentru acest an, in crestere cu peste 35%. Am deschis rute noi, in special in Scandinavia: Copenhaga, Oslo, Helsinki, am crescut frecventele pe alte rute, am diversificat rutele interne deservite, atat in ceea ce priveste destinatiile, cat si numarul zborurilor pe fiecare destinatie, am legat Marea Neagra - Constanta - de Cluj, Timisoara, Oradea si Iasi, tocmai pentru a facilita dezvoltarea turismului intern", a declarat Racaru.Blue Air si Boeing a facut marti oficial o comanda ferma pentru sase avioane 737 MAX 8, insa isi pastreaza dreptul sa mai cumpere alte doua astfel de aeronave in aceleasi conditii, compania devenind astfel primul operator de Boeing 737 MAX din Romania.Compania low-cost opereaza zboruri catre peste 100 de rute, din 16 tari.Compania are opt baze operationale, in Bucuresti, Bacau, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Larnaca, Liverpool si Torino.