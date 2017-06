Reguli noi anti-dumping pentru apararea industriei europene

Comisia pentru Comert din PE a amendat o propunere a Comisiei Europene care viza practicile incorecte ale Chinei si ale altor state in care guvernul se implica masiv in economie.Rezolutia adoptata marti propune noi reguli pentru calcularea taxelor pentru importuri, ceea ce va insemna ca executivul european va trebui sa ia in considerare standardele respectivei tari in materie fiscala si de mediu, respectarea drepturilor de proprietate intelectuala, precum si potentiale masuri discriminatorii impotriva investitiilor straine.