​​VIDEO Turbomecanica a semnat un acord cu compania franceza Safran pentru mentenanta motoarelor de pe elicopterele pe care Airbus vrea sa le produca la Brasov

La semnarea acordului dintre Turbomecanica si Safran a participat si secretarul de stat in MApN si sef al Departamentului pentru armamente, Florin Lazăr Vlădică, precum si oficiali ai Airbus Romania."E un acord important pentru Turbomecanica, dar si pentru intreaga industrie aeronautica romana pentru ca va asigura MInisterului Apararii posibilitatea de a repara in Romania motoarele si ansamble mecanice de pe elicopterul H215", a declarat Serban Vasilescu, director tehnic si de conformitate la Turbomecanica."Noi colaboram cu Safran si Airbus de 40 de ani si am inceput prin a fabrica motoare si ansamble mecanice pentru elicoptere. Consideram ca acest acord pentru reparatii este doar inceputul si ne dorim ca pe viitor sa fim implicati puternic si in fabricatia acestor noi modele [de elicoptere]", a mai spus reprezentantul Turbomecanica.Airbus a deschis in 2016 la Brasov o fabrica in care isi propune sa produca modelul H215 si varianta militara H215M , asteptand ca primele comenzi pentru aceste elicoptere sa vina chiar de la statul roman.Odata lansata o comanda, primele elicoptere Airbus fabricate in si pentru Romania ar putea sa iasa pe poarta fabricii in 1-2 ani.Modelul de elicopter Airbus H215 - anterior denumit Eurocopter AS332 Super Puma - este un elicopter cu doua motoare, cu elice in patru pale, cu functiuni in special utilitare si de transport. Modelul reprezinta evolutia fostului Aerospatial SA 330 Puma.Cele doua motoare sunt modele Turbomeca Makila 1A2 produse de Safran si introduse in serviciu pe diferite modele inca de la finele anilor 80. Fiecare motor este capabil sa dezvolte circa 1.700 de cai putere.