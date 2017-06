VIDEO Airbus Helicopters: "Ne-am dori ca prima mare comanda de elicoptere a Romaniei sa ajunga la Airbus, la fabrica de la Brasov. E un semn de loialitate, de logica"

"Ca un partener loial, cu o colaborare deja de peste 50 de ani, ne-am dori ca prima comanda pentru noi elicoptere pe care o va da statul roman sa ajunga la Airbus. Pentru noi are sens", a declarat la Paris Serge Durand, director general Airbus Helicopters Industries Romania."Ca un semn de loialitate, de logica, prima mare comanda de elicoptere ar trebui sa ajunga la Airbus", a mai spus oficialul Airbus.Reprezentantii companiei franceze care a inaugurat in 2016 noua frabrica de la Brasov au mai spus inca de la inceputul anului ca un contract cu statul roman este esential pentru demararea productiei de elicoptere la noua fabrica de la Ghimbav. Intre timp, in luna aprilie, Airbus a si semnat cu IAR Ghimbav un acord de cooperare exclusiva pentru producerea elicopterului H215M in Romania.Cu toate acestea, din partea statului roman, fie ca e vorba de MAI, fie de MApN, nu s-a discutat la nivel public de vreo potentiala achizitie de astfel de elicoptere."Avansam in discutii [n.r. cu autoritatile romane], putin cate putin, dar suntem optimisti ca putem livra un elicopter care sa raspunda tuturor nevoilor instituiilor statului, civile sau militare", a mai spus Durand.Pe de alta parte, chiar si in lipsa vreunei comenzi de noi elicoptere H215 produse la Brasov, Airbus Helicopters are activitate in fabrica de la Ghimbav, realizand mai multe operatiuni de modernizare si retrofit pentru diversi clienti internationali."La finalul lunii octombrie vom primi in fabrica elicoptere finlandeze, de la politia de frontiera, pe care le vom moderniza si le vom aduce la zi de la modelul Super Puma la standardul modelului H215. Asta inseamna un nou pilot automat si ultima versiune de echipamente de avionica. E important pentru noi sa aratam ca putem executa operatii complexe si modernizari in fabrica de la Brasov", a mai spus Serge Durand, directorul Airbus Helicopters Romania.In septembrie 2016 Airbus a inaugurat la Ghimbav noua sa fabrica de elicoptere ce ar avea o capacitate maxima de 15 elicoptere pe an."Nu pare mult, dar in realitate este. 15 elicoptere (pe an) reprezinta mult. Daca iei in calcul urmatorii 30 de ani, pentru ca investitia este pe 30 de ani, sunt 450 de elicoptere. Este mult, mai ales in cazul unor elicoptere de aceasta dimensiune si complexitate. Pentru a produce 15 elicoptere, avem nevoie sa avem vizibilitate pentru urmatorii patru-cinci ani", a declarat la inaugurarea fabricii Olivier Michalon, vicepresedinte senior pentru Europa in cadrul Airbus Helicopters, intr-o discutie cu jurnalistii romani.Reprezentantii Airbus Helicopters spun, insa, ca modernizarea flotei de elicoptere militare sau civile din dotarea statului roman se poate face in timp."Poate fi un prim contract, de cinci elicoptere pe an pentru Romania, iar celelalte zece elicoptere pe an (din capacitatea uzinei, n.r.) vor fi acoperite de piata de export", a explicat Michalon.Pretul unui aparat H215 este diferit in functie de dotarea cu echipamente, dar reprezentantii producatorului scot in evidenta flexibilitatea modelului, care poate fi folosit atat pentru transport de trupe, de personal civil sau de echipe de comando, cat si pentru supraveghere aeriana, suportul infanteriei la sol sau chiar pentru lupta antisubmarin.Un nivel de 20 milioane euro pentru un aparat poate fi considerat un prim reper, dar pretul depinde de echipamentele instalate si de numarul de aparate comandate."Pretul va fi proportional cu cerintele guvernului roman. Nu stim ce echipamente vor dori instalate. Pot fi foarte simple, si vor costa mai putin, dar pot fi echipamente foarte complexe, si pretul va fi mai mare de 20 de milioane de euro", sublinia Michalon.Airbus considera ca, pentru Romania, avantajul proiectului ar fi atat militar, cat si economic."Avem oportunitatea de a incepe un nou ciclu, un ciclu cu adevarat industrial, in jurul modelului H215. Ambitia noastra nu este numai de a produce elicoptere in Romania pentru Romania, nici nu stiu daca afacerea ar fi foarte sustenabila, ambitia noastra este ca Romania sa devina un centru de excelenta pentru H215 si sa exporte acest model in intreaga lume", a declarat Olivier Michalon.Elicopterul H215 a fost produs incepand cu anul 2013 si in prezent sunt utilizate 13 aparate, in sase tari, realizandu-se 3.600 de ore de zbor. H215 a obtinut certificarea in septembrie 2013, iar in octombrie 2013 s-a facut prima livrare.Elicopterul poate transporta 22 de pasageri si doi piloti, atinge viteza de 262 km/h, masa maxima la decolare este de 8.600 kg, iar autonomia cu rezervoarele standard este de 866 km (4 ore si 25 de minute). Rata de urcare este 8,2 m/s. Exista doua versiuni: lunga multiroll de 4.691 kg si utilitara scurta, de 4.549 kg.Modelul multirol H215 poate fi utilizat in misiuni de salvare, misiuni ale fortelor de politie, transport persoane, operatiuni de mentinere a pacii, dar si de stingere a incendiilor.Fata de alte domenii, in Aparare un stat membru UE poate face achizitii de echipamente militare si fara a organiza licitatii publice sau proceduri similare, ci poate selecta producatori in asa fel incat interesul strategic al statului (economic, din punct de vedere al securitatii, logistic, etc) sa fie respectat. Exact in aceasta logica normativa a fost luata decizia de a achizitiona direct corvete multifunctionale produse la Galati de catre compania Norvegiana Damen.Articolul 346 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) spune ca orice stat membru poate lua masurile pe care le considera necesare pentru protectia intereselor esentiale ale sigurantei/securitatii sale si care se refera la productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi.Pentru a demara o achizitie de echipamente militare cu un producator specific, Guvernul trebuie sa adopte un HG care sa stabileasca conditiile de demarare a unei astfel de achizitii respectand OUG 114/2011, care transpune Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului, si care stipuleaza ca Guvernul are dreptul de a stabili circumstantele si procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achizitie publica in situatiile prevazute de art. 346 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE).In cazul in care achizitia in cauza depaseste suma de 100 de milioane de euro, MApN trebuie sa obtina acordul Parlamentului.