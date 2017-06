Fondul mamut de investitii- marea miza a formarii guvernului Tudose​

Astfel, singurul pas concret facut pentru infiintarea fondului a fost infiintarea unei comisii interministeriale. Potrivit surselor, ar exista si un draft de proiect, insa acesta nu a fost inca pus in dezbatere publica. De elaborarea acestuia s-a ocupat, in special, Ministerul Economiei, sub conducerea lui Mihai Tudose.De altfel,Foarte important este cine va administra fondul. Nu oricine ar putea sa tina fraiele unei entitati care va cuprinde zeci de companii, unele dintre ele de mare interes pentru Romania, precum companiile energetice. Va fi o entitate care va gestiona tot ce are Romania in prezent mai profitabil, companii mai mari si mai mici. Mihai Tudose mai spunea ca administratorii fondului vor fi selectati conform Legii 111/2016 privind guvernanta corporativa si ca nu vor fi oameni numiti politic. De fapt, cam acesta este cel mai mare pericol, care starneste ingrijorare in randul opiniei publice: ca oamenii care vor fi selectati sa administreze fondul vor servi interese de partid.Constituirea unui fond suveran de investitii este cuprinsa in Programul de guvernare 2017-2020. In programul de guvernare se arata ca "alaturi de FSDI, cel tarziu in al doilea semestru din 2017, se va crea un Fond National de Dezvoltare (FND), care va cuprinde companii unde statul detine participatii si care in prezent sunt administrate de AVAS, dar si companii de stat care nu vor putea fi incluse in FSDI din cauza interdictiei europene, care stipuleaza faptul ca in unele cazuri, companiile de productie si distributie nu pot fi administrate de aceeasi entitate, evitandu-se in acest fel comportamentul de monopol. Ca urmare a acestor reglementari, Transelectrica si Transgaz vor fi administrate si detinute de FND, iar Hidroelectrica sau Romgaz de catre FSDI. AVAS se desfiinteaza. Ca si FSDI, FND va ramane pe toata perioada de functionare in proprietatea exclusiva a statului roman".Programul prevede valorificarea resurselor minerale prin diversificarea produselor finite. Exemple: instalatie de producere a varului din piatra provenita din cariera Paraul Romanesc la S.C. Cuprumin si realizarea unei instalatii de recuperare a metalelor din apele acide provenite din haldele de steril la Societatea Cuprumin. Guvernul se mai gandeste si la crearea unui brand national in domeniul apelor minerale, dupa achizitia de fabrici de imbuteliere de apa minerala de catre Societatea Nationala a Apelor Minerale de pe piata interna.