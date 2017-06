Noul program de guvernare: Bugetul de stat se va diminua cu 2,6 miliarde de lei, imediat dupa infiintarea Fondului Suveran de Investitii/ Mare parte din banii fondului va fi cheltuita pe investitii publice, care nu aduc profit

Fondul va fi alcatuit, in principal, din companiile de stat profitabile, a carui valoare va depasi 10 miliarde euro. Fondul se va putea folosi de veniturile din privatizari, din dividende ale acestor companii, precum si din veniturile provenite din emisiuni de obligatiuni sau din vanzarea de active neperformante (case de odihna, hoteluri - apartinand unor companii al caror obiect de activitate este cu totul altul), se precizeaza in programul de guvernare. Potrivit acestuia, scopul fondului va fi de a dezvolta sau construi de la zero afaceri in domenii prioritare pentru statul roman, care sa se sustina economic, deci cu un anumit grad de profitabilitate, singur sau impreuna cu alte fonduri de investitii sau investitori privati.Insa, tot programul de guvernare arata ca cele mai mari investitii ale FSDI in urmatorii 4 ani se vor realiza in sanatate, prin constructia unui spital republican si a 8 spitale regionale. Valoarea totala finantata din FSDI este estimata la 3,5 miliarde euro.Alte 3 miliarde de euro vor viza constructia de autostrazi si cai ferate rapide, avand prioritate autostrazile care nu pot fi finalizate sau demarate din fonduri europene pana in 2020.FSDI impreuna cu alte banci internationale, BEI, BERD si Banca Mondiala, care si-au exprimat deja interesul in discutiile pe care le-am avut, va construi in parteneriat public- privat autostrazi pe care le va detine pentru o perioada de 30 ani si care vor fi cedate inapoi statului roman, pe masura ce bugetul de stat va avea disponibilitati pentru a le rascumpara, se mai precizeaza in programul de guvernare.Potrivit acestuia, 10 miliarde de euro vor intra in economia Romaniei in urmatorii 4 ani prin FSDI. Fondul va duce, printre altele, la aparitia a numeroase fabrici in agricultura si industrie, dar si la capitalizarea unor firme precum Tarom, CFR, Santierul Naval Constanta, C.E.C., Nuclearelectrica, astfel incat acestea sa-si poata extinde activitatea sau, dupa caz, sa achizitioneze noi capacitati: flota de avioane, de nave, de garnituri de tren.Pe de alta parte, in programul de guvernare se precizeaza ca proiectele principale asupra carora finantatorii si-au aratat interesul sunt acelea care se sustin economic. Spre exemplu, cele care au un trafic care sa sustina necesitatea unei autostrazi, pentru a concura cu proiecte propuse de state vecine.Sunt cinci autostrazi care respecta aceste criterii, dintre care una, Pitesti-Craiova, este prevazuta a se finaliza pe fonduri europene pana in anul 2021. Celelalte patru, daca nu vor fi finantate de la buget, vor fi lansate prin aceste fonduri: o autostrada care sa strabata muntii intre Transilvania si Moldova (Targu Mures - Iasi), o a 2-a autostrada prin Sudul Romaniei, care sa uneasca Transilvania cu Oltenia si Tara Romaneasca (Timisoara - Bucuresti), a 3-a, care sa strabata muntii de pe Valea Prahovei (Comarnic - Brasov) si o a 4-a care sa uneasca Moldova cu Tara Romaneasca (Iasi - Bucuresti).In ceea ce priveste calea ferata rapida, finantarea prioritara se va face pentru refacerea caii ferate si modernizarea acesteia, astfel incat sa avem in Romania trenuri care circula cu viteze de peste 100 km/h, din directia Vest - Bucuresti, Chisinau - Iasi - Bucuresti, Bucuresti - Constanta, Bucuresti - Brasov.O alta industrie dezvoltata prin FSDI va fi cea de armament, prin extinderea capacitatilor fabricilor existente.In programul de guvernare se precizeaza ca se vor crea 850.000 de noi locuri de munca. Guvernarea PSD-ALDE mizeaza pe 50.000 de noi locuri de munca in constructii, si ca urmare a propunerii noastre de reducere a TVA-ului pentru vanzarea de locuinte (5% pentru locuintele cu o suprafata mai mica de 120 mp). Alte 30.000- 40.000 de noi locuri de munca vor aparea in industria IT pentru care Guvernul PSD-ALDE a extins neimpozitarea veniturilor pentru toti IT-stii.Peste 50.000 de noi locuri de munca vor fi create in domeniul sanatate, prin cele 9 mari spitale construite pana in 2020, dar si prin deblocarea tuturor posturilor de medici din toata tara si scoaterea lor la concurs.Si in educatie va creste numarul de salariati, in special ca urmare a constructiei de 2.500 noi crese si gradinite de catre stat, cu prioritate in zonele in care spiritul antreprenorial este mai putin dezvoltat si in zone izolate.Prin FSDI, fonduri europene, investitii publice, Guvernul PSD- ALDE considera ca va atinge, in urmatorii 4 ani, investitii de peste 250 miliarde lei in plus fata de cele din prezent."Aceste sume, impreuna cu investitiile din FSDI si cele din Bugetul General Consolidat vor fi prioritizate, astfel incat sa contribuie la reducerea cu peste 15% a decalajului rural - urban, precum si a celui dintre zonele urbane mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate", se precizeaza in programul de guvernare.Alaturi de FSDI, cel tarziu in primul trimestru din 2018, se va crea un Fond National de Dezvoltare (FND), care va cuprinde companii unde statul detine participatii si care in prezent sunt administrate de AVAS, dar si companii de stat care nu vor putea fi incluse in FSDI din cauza interdictiei europene, care stipuleaza faptul ca in unele cazuri, companiile de productie si distributie nu pot fi administrate de aceeasi enitate, evitandu- se in acest fel comportamentul de monopol. Ca urmare a acestor reglementari, Transelectrica si Transgaz vor fi administrate si detinute de FND, iat Hidroelectrica sau Romgaz de catre FSDI. AVAS se desfiinteaza. Ca si FSDI, FND va ramane pe toata perioada de functionare in proprietatea exclusiva a statului roman.