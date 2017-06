Programul de guvernare: Tarifele percepute de ANCOM si ANRE se vor majora la 1% din cifra de afaceri

Noul program de guvernare PSD-ALDE prevede ca tarifele percepute de reglementatorii pietelor de energie si de telecomunicatii, ANRE si ANCOM, vor creste la 1% din cifra de afaceri. In acest moment, contributia perceputa pentru titularii de licenta care isi desfasoara activitatea in sectorul comercializarii de energie electrica si gaze reprezinta 0,08% din cifra de afaceri, potrivit Agerpres.In ceea ce priveste ANCOM, pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital, Autoritatea percepe titularilor de licente, furnizorilor autorizati de retele sau servicii de comunicatii electronice si servicii postale si titularilor de Licente de Utilizare a Resurselor de Numerotatie tariful de monitorizare datorat de catre toti furnizorii autorizati de retele sau servicii de comunicatii electronice si servicii postale care au o cifra de afaceri sau veniturile realizate exclusiv din aceste activitati care depaseste suma de 100.000 de euro; tariful de utilizare a spectrului datorat de toti titularii de licente de utilizare a frecventelor radio si titularii de licente de emisie; tariful de utilizare a resurselor de numerotatie datorat de catre toti titularii de Licente de Utilizare a Resurselor de Numerotatie.Contactat de AGERPRES, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), Niculae Havrilet, a precizat ca institutia pe care o conduce este extrabugetara, iar Guvernul nu are nicio atributie in stabilirea tarifelor percepute."Nu stiu la ce se refera. Ambele institutii, atat ANRE, cat si ANCOM, sunt institutii extrabugetare. Noi ne facem singuri bugetul, care se aproba prin ordin al presedintelui", a declarat Havrilet.Si ANCOM este o institutie cu venituri proprii.