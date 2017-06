[P] Compania Romaqua Group sarbatoreste 10 ani de la lansarea pe piata a apei oligominerale naturale plate Aquatique 

Aquatique, 10 ani de cresteri spectaculoase​

Aquatique isi are izvorul in inima muntilor Carpati, la o altitudine de 1.100 m in zona protejata Parcul Natural Bucegi, rezervatia naturala Abruptul Prahovean. Imbutelierea apei oligominerale Aquatique a inceput la data de 30 iunie 2007. La numai un an de la lansarea pe piata, in anul 2008, Aquatique a primit distinctia "Grand Gold Medal" de la Institutul International de Selectie a Calitatii, Monde Selection, Bruxelles, fiindu-i recunoscute astfel calitatile deosebite.

Potrivit topului celor mai bune produse pentru copii, realizat in anul 2016 de catre Forbes Romania, apa oligominerala naturala Aquatique a fost desemnata castigatoare la categoria "Apa minerala plata pentru sugari si copii mici".

Pe piata apelor minerale naturale, Aquatique are o cota de piata in volum de peste 5% (ianuarie-mai 2017), conform datelor companiei Romaqua Group. Exportul de apa minerala naturala oligominerala Aquatique se realizeaza in China, iar anul acesta se preconizeaza intrarea pe piata Statelor Unite si a Marii Britanii.Daca in 2007 au fost imbuteliati 7 milioane de litri de apa oligominerala naturala Aquatique, in 2016 s-a ajuns la aproape 45 de milioane de litri. In fiecare din ultimii trei ani, vanzarile au crescut cu 50%, iar anul acesta se previzioneaza vanzari de peste 65 de milioane de litri. Cresterile spectaculoase se datoreaza in special calitatilor intrinseci ale apei si anume continutului extrem de redus in sodiu, 1 mg/l, precum si continutului scazut in minerale, reziduul sec fiind de 104 mg/l, calitati ce o recomanda pentru prepararea hranei bebelusilor, dar si in dietele fara sare ale adultilor.Apa oligominerala Aquatique este imbuteliata de Romaqua Group, companie cu capital autohton privat, cu 19 ani de activitate, ce are in portofoliu branduri de succes: Borsec (ape minerale naturale), Stanceni (apa minerala naturala), Aquatique (apa minerala naturala oligominerala), Giusto (bauturi racoritoare), Giusto Natura (bauturi racoritoare plate), Albacher, Dorfer si Muhlbacher (bere). Romaqua Group are peste 2.000 de angajati si o cifra de afaceri de peste 155 milioane de euro.