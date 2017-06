Proiectul privind Fondul suveran de investii, discutat vineri in prima lectura/ Ministrul economiei: Administrarea fondului se va face in sistem dualist

Guvernul va discuta in prima lectura proiectul de lege privind Fondul Suveran de Dezoltare si Investitii, urmand sa fie supus dezbaterii publice, a anuntat, vineri, premierul Mihai Tudose. La randul sau, ministrul economiei, Mihai Fifor, a spus ca Fondul va fi o societate pe actiuni, cu statul roman in calitate de unic national. Administrarea se va face in sistem dualist, cu un directorat si un consiliu de supraveghere, stabilite prin Hotarari ale Guvernului.Fondul va fi alcatuit, in principal, din companiile de stat profitabile, a carui valoare va depasi 10 miliarde euro. Fondul se va putea folosi de veniturile din privatizari, din dividende ale acestor companii, precum si din veniturile provenite din emisiuni de obligatiuni sau din vanzarea de active neperformante (case de odihna, hoteluri - apartinand unor companii al caror obiect de activitate este cu totul altul), se precizeaza in programul de guvernare PSD- ALDE. Potrivit acestuia, scopul fondului va fi de a dezvolta sau construi de la zero afaceri in domenii prioritare pentru statul roman, care sa se sustina economic, deci cu un anumit grad de profitabilitate, singur sau impreuna cu alte fonduri de investitii sau investitori privati.Insa, tot programul de guvernare arata ca cele mai mari investitii ale FSDI in urmatorii 4 ani se vor realiza in sanatate, prin constructia unui spital republican si a 8 spitale regionale. Valoarea totala finantata din FSDI este estimata la 3,5 miliarde euro.Alte 3 miliarde de euro vor viza constructia de autostrazi si cai ferate rapide, avand prioritate autostrazile care nu pot fi finalizate sau demarate din fonduri europene pana in 2020.O alta industrie dezvoltata prin FSDI va fi cea de armament, prin extinderea capacitatilor fabricilor existente.Bugetul de stat se va diminua cu 2,6 miliarde de lei, dupa infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), bani care nu se vor mai incasa din dividendele companiilor de stat, se arata in noul program de Guvernare. Ulterior, din activitatea FSDI, se vor incasa la buget sume din taxe si impozite de aproximativ 9 miliarde de lei. In 2020, surplusul anual adus la bugetul de stat de catre FSDI va fi de cel putin 6 miliarde de lei. Mare parte din banii fondului, a carui valoare va depasi 10 miliarde de euro, va fi cheltuita pe investitii publice, precum spitale si autostrazi, care nu genereaza profituri. In acest context, apare intrebarea cat de sustenabila va fi activitatea acestui fond.Alaturi de FSDI, cel tarziu in primul trimestru din 2018, se va crea un Fond National de Dezvoltare (FND), care va cuprinde companii unde statul detine participatii si care in prezent sunt administrate de AVAS, dar si companii de stat care nu vor putea fi incluse in FSDI din cauza interdictiei europene, care stipuleaza faptul ca in unele cazuri, companiile de productie si distributie nu pot fi administrate de aceeasi enitate, evitandu- se in acest fel comportamentul de monopol. Ca urmare a acestor reglementari, Transelectrica si Transgaz vor fi administrate si detinute de FND, iar Hidroelectrica sau Romgaz de catre FSDI. AVAS se desfiinteaza. Ca si FSDI, FND va ramane pe toata perioada de functionare in proprietatea exclusiva a statului roman.