[P] Danone, ajuns la varsta majoratului pe piata romaneasca, isi deschide portile fabricii pentru consumatori

Ajuns anul acesta la varsta "majoratului" pe piata romaneasca, Danone se poate mandri astazi cu peste 1 milion de iaurturi produse zilnic in fabrica din Bucuresti, dar si cu investitii de peste 350 de milioane de lei in operatiunile din Romania. Insa, mai presus de atat, se mandreste cu iaurturile sale, rezultatul a aproape 100 de ani de experienta internationala in retete si in identificarea celor mai buni fermenti de lactate. Consumatorii de iaurt se pot convinge de acest lucru pe cont propriu, in cadrul Zilei Portilor Deschise la fabrica Danone din Bucuresti, de sambata 1 iulie, unde vor avea ocazia, printre altele, sa faca cunostinta cu Vasilica - robotul industrial care impacheteaza iaurturile.Povestea Danone Romania a inceput in 1999 cu lansarea pe piata locala a brandurilor Natural si Delicios. Cinci ani mai tarziu, Danone primea autorizatia de a exporta in Uniunea Europeana, iar fosta fabrica Miorita incepea sa produca si pentru spatiul european. Danone a ajuns azi sa foloseasca peste 55 milioane de litri de lapte anual, majoritar de la fermierii romani cu care colaboreaza. Iar, pentru a se asigura standardele de calitate si siguranta alimentara, realizeaza zilnic peste 1600 de teste de la lapte pana la produsul finit.Intre timp timp, Danone a construit doua noi depozite frigorifice si o statie de epurare a apelor tehnologice, una dintre cele mai mari din tara.Investitiile nu se opresc insa in "curtea fabricii". Astfel, in 2006, Danone lanseaza programul "Spre Vest", menit sa sprijine dezvoltarea fermelor romanesti si a productiei locale de lapte de calitate, program ce continua si astazi.7 ani mai tarziu venea un alt astfel de program - "O sansa pentru fiecare" - destinat micilor fermieri. In cadrul programului, 170 de gospodarii din sate defavorizate au primit cadou cate o vacuta gestanta, dar si statii mobile de muls. Initiativa si-a propus sa-i incurajeze pe micii fermieri din zonele cu potential de dezvoltare redus sa se asocieze pentru a avea pe termen lung afaceri profitabile. Investitiile in acest proiect se ridica la 3 milioane euro.Cu ocazia aniversarii a 18 ani in Romania, Danone isi deschide din nou portile, pe, astfel incat consumatorii de iaurt sa poata vedea care este traseul laptelui in fabrica - cum se fac iaurturile care ajung apoi la raft, de unde le alegem in calitate de cumparatori.