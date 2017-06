Guvernul suspenda temporar Legea privind diminuarea risipei alimentare

Prevederile Legii 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare au intrat in vigoare incepand cu 21 mai 2017, insa nu au fost aprobate inca normele de aplicare.Potrivit unui comunicat al Guvernului, in urma intalnirilor organizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu reprezentantii asociatiilor din sectorul alimentar in vederea elaborarii normelor metodologice de aplicare, au fost semnalate o serie de disfunctionalitati in aplicarea legii. Astfel, nu este foarte clar definit cine sunt operatorii economici care trebuie sa aplice acest act normativ, prevederea din lege avand caracter general.Masurile prevazute in scopul diminuarii risipei alimentare nu sunt in acord cu realitatea din Romania si nu au caracter imperativ clar. "Aproape de expirarea datei-limita de consum" este o sintagma relativa care poate varia foarte mult in functie de specificul fiecarui produs. Prevederile referitoare la vanzarea produselor cu 3% plus TVA din pretul de achizitie poate crea o retea paralela de comercializare a produselor agroalimentare care au fost supuse prevederilor referitoare la reducerea risipei de alimente. De asemenea, alte norme si prevederi legale trebuie armonizate cu aceste prevederi referitoare la comercializarea produselor cu 3% plus TVA din pretul de achizitie sau de productie, se precizeaza in comunicat.In Legea 217/2016 nu sunt prevederi clare referitoare la autoritatile care constata contraventiile si aplica sanctiunile, iar in bugetul pe anul in curs nu sunt prevazute resurse financiare pentru aplicarea legii.De asemenea, sunt si alte texte din lege neclare sau imposibil de pus in aplicare.Din aceste considerente, este necesara reanalizarea intregului text legislativ si modificarea lui, astfel incat sa poata fi realizat un sistem sustenabil si functional de reducere a risipei alimentare. Romania trebuie sa respecte recomandarile Comisiei Europene, care si-a propus drept obiectiv reducerea risipei cu 50% pana in anul 2030 si, implicit, diminuarea numarului de persoane afectate de lipsa de alimente.