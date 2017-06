Guvernul acorda un sprijin de peste 97 de milioane de lei pentru apicultori

Din valoarea totala a sprijinului financiar, 50% reprezinta sprijin UE, 50% din bugetul national.Scopul de baza al Programului este imbunatatirea productiei si comercializarii produselor apicole prin sprijinirea apicultorilor pentru achizitionarea de medicamente pentru tratarea varoozei si nosemozei, de colectoare de polen, colectoare de propolis, uscator de polen sau incalzitor miere, de matci, si/sau familii de albine, de cutii in vederea reformarii cutiilor uzate in urma deplasarii acestora in pastoral, precum si acordarea de sprijin financiar cooperativelor agricole pentru achizitionarea de: maturator, centrifuga, topitor de ceara cu abur din inox.Actul normativ adoptat astazi faciliteaza accesul beneficiarilor la aceasta forma de sprijin si extinde programul astfel incat sa poata fi decontate mai multe activitati. Astfel, s-a avut in vedere ca apicultorii, membri ai cooperativelor agricole, sa poata utiliza in comun utilaje apicole, achizitionate prin intermediul acestora in cadrul actiunii "asistenta tehnica pentru apicultori si organizatiile de apicultori", avand in vedere atat rolul acestor forme asociative de a procesa si valorifica in comun productia de miere de albine a membrilor, cat si pretul ridicat al utilajelor.De asemenea, se reglementeaza modul de atribuire a codului unic de identificare APIA, modul de finantare, institutiile publice responsabile, evitarea dublei finantari, detalierea actiunilor aprobate in Program, care cuprinde, pentru fiecare actiune, beneficiarii si solicitantii, conditii de eligibilitate, cheltuieli eligibile, documente justificative.Incepand din anul 2008, apicultorii beneficiaza de sprijin financiar prin masurile cuprinse in Programul National Apicol, elaborat de fiecare stat membru pentru o perioada de 3 ani si care se aproba prin Decizie a Comisiei Europene.Programul National Apicol este elaborat impreuna cu reprezentantii formelor asociative in conformitate cu prevederile Regulamentelor europene, iar alocarea financiara se face 50% de la bugetul UE si 50% de la bugetul Romaniei.In perioada 2008 - 2016, Programul National Apicol a avut aproximativ 50.000 de solicitari finantate, depuse de apicultori, persoane fizice, persoane fizice autorizate sau juridice, organizati in asociatii de crescatori de albine, uniuni apicole, cooperative sau grupuri de producatori, constituite conform legislatiei in vigoare.Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru programul apicol este 1-15 august 2017.