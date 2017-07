Tranzactie majora in industria din Romania: Santierul naval Daewoo din Mangalia, aproape de vanzarea catre olandezii de la Damen, care mai detin si santierul naval din Galati

Conform surselor din industria constructoare de nave, pe 30 iunie, Daewoo se afla in stadiul final de discutii cu Damen Shipyards Group, compania constructoare navala cea mai mare a Olandei, privind vanzarea Mangalia Shipyards, conform rumaniamilitary.ro care citeaza The Korea Economic Daily. Daewoo Shipbuilding a inceput discutiile privind vanzarea inca de anul trecut ca parte a unui efort de a-si restructura la nivel global activele comerciale.„Negocierea pretului intre Daewoo si Damen s-a incheiat deja si tot ceea ce a mai ramas e acceptul guvernului Romaniei”, potrivit unui oficial din industria constructoare de nave citat de publicatia coreeana. Suma vehiculata pentru tranzactie ar fi undeva intre 40 si 60 de milioane de euro.Stabilit in 1997 impreuna cu guvernul Romaniei, santierul naval din Mangalia este detinut ca societate-mixta de Daewoo si de guvern in raport de 51:49.Santierul, aflat la 45 kilometri sud de Constanta pe coasta Marii Negre, a construit pana acum 127 nave petroliere si portcontainere, reparand in acelasi timp si peste 300 de nave.La Galati Damen Shipyards Group detine unul dintre cele mai active santiere ale sale, construind diferite tipuri de nave, inclusiv militare.Santierul Damen de la Galati a fost in centrul subiectului privind realizarea de corvete multifunctionale pentru Fortele Navale, o achizitie initiata in mandatul Guvernului Ciolos, anulata in aceasta primavara si, pentru moment cel putin, trasa pe dreapta de catre actualul executiv.