[P] NAPAPIJRI se extinde in Romania

Napapijri este un brand care a cunoscut o dezvoltare si o popularitate exploziva in ultimii ani, fiind considerat drept unul din brandurile cu cel mai mare potential de dezvoltare si extindere din Occident. Infiintat in 1987, in Italia, brandul se identifica prin materiale calitative de ultima generatie, cu un design clasic si atemporal. Produse sunt recunoscute international pentru impermeabilitatea impecabila si pentru confortul oferit la temperaturi extreme. Colectiile Napapijri sunt adresate barbatilor, femeilor dar si copiilor printr-o gama diversficata de imbracaminte, incataminte si accesorii.Ramiro Investments Trading SRL, distribuitorul exclusiv al NAPAPIJRI pe piata din Romania, a deschis cu succes primul magazin exclusiv Napapijri in 2013, la Baneasa Shopping City, cel ma prestigios Mall din Romania, iar in toamna lui 2016 a deschis al doilea magazin in City Park Constanta.Acum, distribuitorul Napapijri pentru Romania doreste sa acorde franciza si catre alti investitori interesati sa deschida magazine monobrand sau mutibrand in Bucuresti sau in alte orase ale tarii, precum si pentru parteneriate online.Pentru cei interesati de colectiile viitoare, distribuitorul organizeaza showroom-uri de prezentare, de doua ori pe an.In perioada 15 iulie – 20 august, cei interesati de contractari vor putea viziona colectia Napapijri ss18 (colectia primavara-vara 2018) precum si colectia de toamna-iarna a acestui an.Pentru detalii si programari, puteti contacta distribuitorul autorizat pentru Romania: Ramiro Investments Trading SRL, la nr de telefon:sau pe e-mail la adresa de contact: