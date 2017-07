Alexandrion România a anunțat că merge în SUA să-și deschidă o distelerie de 100 milioane dolari

”Alexandrion va copia ceea ce a făcut în România în ultimii 25 de ani de zile, exact aceeaşi investiţie, aceeaşi suprafaţă care există aici, aceleaşi dimensiuni care există aici. Sperăm să reuşim în America cum am reuşit şi aici”, a spus Salameh, citat de News.ro.Într-oconferință la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, el a dat asigurări că nu va muta producția din România în SUA, ci va face o investiție nouă, axată pe băuturi locale, inclusiv mai multe sortimete de whiskey.Omul de afacri crede că piaţa americană nu poate fi cucerită doar prin exporturi, ci trebuie realizată producţie locală, pentru a concura cu producătorii americani.”Acum căutăm spaţiul pentru această investiţie. Sperăm ca maximum într-un an să livrăm deja produse”, a precizat Salameh.Grupul deja exportă în 30 de ţări, din care o mare parte în Europa, comercializând 200 de branduri la nivel global.”Este o intrare strategică, nu este o intrare comercială, pur şi simplu. Investiţia va acoperi piaţa americană. Acolo vom produce tot ce se poate distila. Vom face produse tipic americane, whiskey, gin şi rom, dar şi alte produse, pentru piaţa internă şi pentru export. Din ceea ce facem acolo, cel puţin jumătate se va exporta să acopere oriunde ne aflăm noi. Şi în acelaşi timp vom importa produse din România, cum este vinarsul Brâncoveanu sau produsele Saber”, a afirmat Salameh.Compania Alexandrion analiza piaţa americană de circa cinci ani de zile.”, a menţionat preşedintele firmei.De asemenea, Alexandrion Grup România a des­chis luna trecută o bază dedicată opera­ţi­unilor inter­naţionale la Nicosia (Cipru), ca urmare a dezvoltării companiei pe plan glo­bal.Înfiinţat în 1994, Alexandrion Grup are două unităţi de producţie în România, în Rădăuţi, judeţul Suceava, şi Ploieşti, judeţul Prahova.Grupul a investit peste 40 milioane euro în România doar în ultimii trei ani şi a livrat taxe la stat de 120 milioane euro, a mai spus Salameh.