Ministerul Economiei: Autostrada Pitesti-Sibiu este unul dintre proiectele finantabile prin Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii

"Autostrada e o prioritate a guvernarii noastre si se lucreaza accelerat la proiectul de lege privind achizitiile speciale din infrastructura, energie si aparare. Autostrada e unul dintre proiectele finantabile prin Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii", a spus Fifor. El a estimat ca, dupa parcurgerea procedurilor de consultare publica si validarea de catre Eurostat, proiectul de lege a FSDI va fi adoptat de Guvern si va intra in dezbatere parlamentara, la inceputul lunii septembrie 2017.Fifor i-a mai transmis reprezentantei diplomatiei franceze ca ingrijorarile companiilor straine privind noile masuri din programul de guvernare sunte nefundamentate."Va rog sa comunicati mediului de afaceri francez ca nu se va lua nicio masura pana ce nu se vor face studii de impact serioase si consultari publice riguroase cu patronatele si sindicatele", a spus ministrul Economiei, Mihai Fifor.Companiile franceze sunt foarte interesate sa coopereze si sa participe la dezvoltarea societatilor romanesti listate in Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), a spus diplomata franceza.Ambasadoarea Michele Ramis a mai evidentiat cateva proiecte de cooperare intre industriile de aparare franceza si romana. "Franta se angajeaza sa sustina aceste colaborari industriale care vor implica productia in fabrici si implantarea in locatii din Romania", a precizat diplomata franceza.Ministrul Mihai Fifor a apreciat ofertele prezentate. El a precizat, referitor la cooperarea deja existenta, dintre Airbus si IAR Ghimbav-Brasov, pentru fabricarea elicopterului multirol H215 M: "Intentia noastra e IAR sa devina contractor principal pentru orice posibila comanda de elicoptere pe care statul roman o va face pentru flota imbatranita. Chiar daca nu se afla in sfera de competenta a Ministerului Economiei, colaborarea cu Airbus nu poate fi pusa in pericol, deoarece la IAR proiectul se refera la elicoptere multirol si nu la avioane de transport persoane", a mai spus Fifor.