Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind posibile intelegeri in cadrul licitatilor pentru intretinerea drumurilor nationale si autostrazi

In cadrul acestei investigatii, Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediile companiilor Diferit SRL, Athos Com SRL, Ritorsa Trans SRL si Selina SRL, iar documentele ridicate se afla in analiza autoritatii de concurenta, in cadrul procedurii specifice de investigatieInvestigatia se refera la o posibila intelegere intre companii de a participa la procedurile de achizitie publica analizate fara a se concura intre ele, in vederea adjudecarii prin rotatie a contractelor de furnizare a serviciilor de intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor nationale si autostrazilor.In situatia in care Consiliul Concurentei va constata incalcarea regulilor de concurenta, companiile implicate risca amenzi de pana la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care coopereaza cu autoritatea de concurenta, in cadrul programului de clementa, pot obtine imunitate la amenda sau reduceri substantiale ale amenzilor.Inspectiile inopinate constituie o etapa preliminara a investigatiei, iar efectuarea lor nu reprezinta o antepronuntare a Consiliului Concurentei in ceea ce priveste existenta unei incalcari a Legii Concurentei.