Guvern: OSIM va putea acorda sprijin financiar pentru brevetarea inventiilor romanesti in strainatate

Sprijinul financiar se acorda sub forma unei sume nerambursabile, prin virament bancar, persoanelor juridice solicitante a unei cereri de brevet de inventie la OSIM, pentru care s-a constituit un depozit national reglementar si pentru care OSIM nu a luat o Hotarare de respingere sau nu a fost declarata ca fiind retrasa, se arata intr-un comunicat al Guvernului.Pot beneficia de acest sprijin financiar urmatoarele categorii:persoanele fizice romane cu un venit brut mediu lunar, in ultimele 12 luni, mai mic de 10 ori decat media venitului brut, in ultimele 12 luni.persoanele juridice romane din categoria IMM-urilor, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplinesc cumulativ mai multe conditii.Acest ajutor de minimis respecta regulamentele UE si nu intra sub incidenta obligatiei de notificare a Comisiei Europene.Masura prevazuta in programul de guvernare stimuleaza mediul de afaceri romanesc pentru a valorifica potentialul inovativ de care dispune, prin accesarea pietei Uniunii Europene, dezvoltarea afacerilor si ca o consecinta, cresterea investitiilor alocate in inovare.Obtinerea unor drepturi exclusive pe teritoriul Uniunii Europene sau altor state, in functie de domeniul de activitate, va stimula dezvoltarea spiritului antreprenorial, transferul de tehnologie romaneasca in strainatate prin cresterea numarului de cereri de brevete.In prezent, in ce priveste inovarea, Romania ocupa locul 48 in lume, iar in cadrul Uniunii Europene, se afla pe ultimul loc (28).Instructiunile privind sprijinirea brevetarii in strainatate a inventiilor romanesti se vor aplica de la data intrarii in vigoare a acestora pana la data de 31.12.2020, in acord cu regulamentele Comisiei Europene privind acordarea ajutoarelor de minimis.