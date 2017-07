Guvernul a aprobat finantarea cu 71 de milioane lei a accesului pe piata externa a IMM-urilor

participari individuale la targuri si expozitii internationale, organizate in strainatate, cu stand propriu, altele decat cele organizate in baza OUG 56/2016 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat si in baza HG 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a actiunilor din Programul de promovare a exportului;

participari individuale la misiuni economice organizate in strainatate, altele decat cele organizate in baza OUG 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat si in baza HG 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a actiunilor din Programul de promovare a exportului;

crearea identitatii vizuale a unui IMM (marca, sigla, slogan);

realizarea unui site pe Internet/aplicatie pentru mobil, pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate, in limba romana si limba engleza/alta limba de circulatie internationala;

participari ale angajatilor la cursuri de pregatire, in tara si/sau in strainatate, in domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi piete;

analize si studii de piata;

alte tipuri de activitati de promovare si sustinere a internationalizarii.



Executivul a adoptat normele metodologice de aplicare a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, prin care se reglementeaza modul de instituire a respectivei scheme de ajutor de minimis.Completarea cererii tip pentru inscriere in program, in vederea obtinerii finantarii, se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro.Data de la care este activa inscrierea on-line se comunica pe site-ul institutiei cu cel putin 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu-zis.Verificarea documentelor depuse si a cererii pentru inscrierea in Program on-line se face in maxim 15 zile lucratoare, dupa incheierea sesiunii de inscriere.Acordarea finantarii se realizeaza in baza criteriului 'primul venit - primul servit', in limita bugetului.Beneficiarii alocatiilor financiare nerambursabile au obligatia de a raporta efectele participarii la Program catre minister, pentru o perioada de 2 ani, incepand cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.